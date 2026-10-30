Loạt xe sang Mercedes vừa trình làng Việt Nam có gì đáng chú ý?

Mới đây, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) gây chú ý khi đồng loạt trình làng 5 mẫu xe mới tại sự kiện The Icons, Electrified diễn ra ở TP.HCM; giá bán trải dài từ 1,59 đến 8,99 tỉ đồng. Điều này cho thấy quy mô và nỗ lực làm mới dải sản phẩm của hãng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xe sang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Mercedes-Benz Việt Nam trình làng loạt xe "xanh", có giá công bố từ 1,59 tỉ đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Mercedes-Benz tung loạt xe điện hóa

Đáng chú ý nhất có Mercedes-Benz CLA 200 thuần điện thế hệ mới, mẫu sedan EV cỡ nhỏ có giá 1,59 tỉ đồng, thấp nhất trong các dòng xe điện Mercedes-Benz tại Việt Nam. Mẫu xe này thu hút sự chú ý với thiết kế trẻ trung, hệ điều hành MB.OS cùng kiến trúc điện 800 Volt. Mô-tơ điện đặt ở cầu sau cho công suất 224 mã lực, kết hợp bộ pin 58 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 542 km mỗi lần sạc đầy theo chu trình WLTP.

Mercedes-Benz CLA 200, mẫu xe điện giá thấp nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Mercedes-Benz bổ sung công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) cho hai dòng xe quen thuộc gồm GLC và E-Class. Trong đó, GLC 350 e 4MATIC có giá 2,999 tỉ đồng, sử dụng động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, đạt công suất tổng 313 mã lực. Theo thông số công bố, mẫu SUV này có thể di chuyển thuần điện tối đa 128 km.

Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang cỡ trung E 350 e niêm yết giá 3,399 tỉ đồng, cũng có hệ động lực kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho công suất 313 mã lực và phạm vi di chuyển thuần điện đạt 97 - 116 km. Khác xe thuần điện, hai mẫu PHEV có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài, sử dụng điện cho những hành trình ngắn, đồng thời dùng động cơ xăng khi cần di chuyển xa.

Dòng xe S-Class nâng cấp giữa vòng đời thay đổi ở thiết kế, trang bị và thêm hệ động lực hybrid sạc ngoài ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, công nghệ PHEV không chỉ xuất hiện ở những dòng xe hạng sang cỡ trung. MBV còn giới thiệu S 580 e 4Matic giá 6,189 tỉ đồng và Mercedes-Maybach S 580 e giá 8,899 tỉ đồng, đưa lựa chọn xe lai xăng - điện lên nhóm sedan đầu bảng và phân khúc siêu sang.

Song song đó, dòng S-Class và Maybach vẫn có các phiên bản động cơ xăng, gồm S 450 4MATIC giá 5,429 tỉ đồng và Maybach S 480 giá 8,639 tỉ đồng. Hãng cũng giới thiệu GLS 450 4MATIC Edition 140, niêm yết giá 6,068 tỉ đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ giới hạn 30 chiếc tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 140 năm thương hiệu.

Làm mới dải sản phẩm giữa sức ép cạnh tranh

Việc đồng loạt giới thiệu nhiều mẫu xe cho thấy Mercedes đang tìm cách làm mới dải sản phẩm trong bối cảnh phân khúc ô tô hạng sang tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc, người tiêu dùng ngày càng có thêm lựa chọn về mẫu mã, công nghệ cũng như hệ truyền động. Điều này phần nào tạo sức ép buộc các hãng xe phải liên tục đổi mới sản phẩm để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Bổ sung mẫu xe mới, thay đổi về thiết kế là cách Mercedes-Benz tăng lực cạnh tranh trong phân khúc xe sang ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung phát triển xe thuần điện, Mercedes-Benz đang lựa chọn hướng tiếp cận đa dạng hơn khi kết hợp nhiều công nghệ điện hóa trên những dòng xe khác nhau. Điều này cũng phù hợp với thực tế hạ tầng sạc tại Việt Nam hiện chưa đồng đều, trong khi nhu cầu và điều kiện sử dụng xe của mỗi nhóm khách hàng cũng khác nhau.

Theo đó, CLA điện hướng đến người dùng trẻ quan tâm công nghệ, còn GLC và E-Class PHEV phù hợp với những người muốn trải nghiệm vận hành bằng điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt của động cơ xăng.

Như vậy, loạt xe mới của Mercedes-Benz cho thấy thương hiệu này cũng đang muốn "dấn thân" sâu hơn vào xu hướng điện hóa đang lan rộng tại thị trường xe sang Việt Nam. Tuy nhiên, nỗ lực này có giúp hãng tăng được sức hút hay không vẫn cần được kiểm chứng bằng "bài toán" thời gian và sự đón nhận của người tiêu dùng.