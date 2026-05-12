Kinh tế Doanh nghiệp

Lọc hóa dầu Bình Sơn đổi tên thành Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Nguyên Nga
12/05/2026 17:37 GMT+7

Việc này "không chỉ đơn thuần thay đổi về mặt thương hiệu, việc chuyển đổi mô hình và tên gọi còn thể hiện định hướng phát triển mới với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và vai trò sâu rộng hơn trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia", thông báo của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho biết.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam vừa ra thông báo chính thức vận hành với tên gọi mới: Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam thay cho tên gọi cũ Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn từ ngày 10.5. Tên giao dịch bằng tiếng Anh là Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation.

Tên gọi mới đã được đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông BSR ngày 13.4 đã thông qua việc thay đổi tên gọi doanh nghiệp. Ngày 8.5, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ban hành nghị quyết thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành “Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam”.

Trụ sở chính của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam vẫn sử dụng địa chỉ cũ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; vốn điều lệ 50.072.996.860.000 đồng (Năm mươi nghìn không trăm bảy mươi hai tỉ chín trăm chín mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng) với tổng số hơn 50 tỉ cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc.

Dù đổi tên, nhưng Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam vẫn sử dụng tên viết tắt cũ BSR của thương hiệu lọc hóa dầu Bình Sơn

Theo thông báo, tên doanh nghiệp viết tắt vẫn sử dụng là “BSR” như tên thương hiệu; hệ thống nhận diện với logo mang chữ “BSR” vẫn được duy trì. Việc sử dụng tên gọi mới nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu, phù hợp với định hướng phát triển theo mô hình tổng công ty và mở rộng vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị năng lượng quốc gia.

Nghị quyết cũng giao Ban điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, hồ sơ pháp lý, giao dịch và hoạt động quản trị phù hợp với mô hình tổng công ty trong giai đoạn mới.

Việc đổi tên doanh nghiệp được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của BSR sau gần hai thập niên vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất; không chỉ đơn thuần thay đổi thương hiệu, mà thể hiện định hướng phát triển mới với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và vai trò sâu rộng hơn trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.

Việc xây dựng và phát triển BSR thành Tổng công ty được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và định hướng của Petrovietnam về nâng tầm tổ chức, tái định vị vai trò, vị trí và hình ảnh của BSR trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.

