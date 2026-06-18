Lời cảnh báo dành cho 'Bò tót'

Nhìn vào các thống kê ở trận ra quân World Cup 2026, nhiều người sẽ nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha giành một chiến thắng dễ dàng trước Cabo Verde. "Bò tót" kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 27 cú sút, thực hiện hơn 700 đường chuyền và gần như chơi trên nửa sân đối phương trong phần lớn thời gian trận đấu. Cabo Verde chỉ biết co cụm phòng ngự. Thế nhưng kết thúc trận đấu, bảng tỷ số vẫn là 0-0. Đó là nghịch lý. Tây Ban Nha có thể thống trị thế trận trước hầu hết đối thủ. Họ sở hữu những tiền vệ có khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu tốt nhất thế giới như Rodri, Pedri hay Fabian Ruiz. Hai cánh là những cầu thủ giàu đột biến như Nico Williams và Lamine Yamal.

Các cầu thủ này đều rất giỏi tạo cơ hội, nhưng Tây Ban Nha không có người kết thúc. Mikel Oyarzabal là ví dụ rõ nhất trong trận gặp Cabo Verde. Tiền đạo của CLB Real Sociedad được bố trí đá cao nhất trên hàng công, nhưng gần như mất hút giữa vòng vây hậu vệ đối phương. Thậm chí Oyarzabal không chạm bóng trong suốt 30 phút đầu tiên của trận đấu dù Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, sự xuất hiện của Yamal ở hiệp 2 lập tức giúp hàng công Tây Ban Nha trở nên sống động hơn. Ngôi sao trẻ của Barcelona liên tục tạo ra đột biến bằng những pha rê bóng và xâm nhập vòng cấm. Nhưng việc một đội tuyển đặt kỳ vọng lớn nhất lên vai một cầu thủ chạy cánh tuổi teen cũng là dấu hiệu cho thấy họ đang thiếu điều gì đó.

Tây Ban Nha liệu có “săn” được thành tích ở World Cup 2026 với Oyarzabal? ẢNH: REUTERS

Trường hợp của Alvaro Morata thể hiện rõ vấn đề của bóng đá Tây Ban Nha. Trong phần lớn sự nghiệp, Morata chưa bao giờ được xếp vào nhóm tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Anh không thể trở thành ngôi sao số một tại Real Madrid, Chelsea hay Juventus. Khả năng dứt điểm thiếu ổn định khiến anh thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ. Mùa giải vừa qua, Morata thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào cho Como tại Serie A. Chính phong độ ấy khiến anh mất suất dự World Cup 2026. Nhưng điều đáng suy ngẫm là một tiền đạo thường bị xem là "hạng trung" lại chính là số 9 xuất sắc nhất mà Tây Ban Nha sở hữu trong gần một thập niên trở lại đây.

Morata rời đội tuyển với 37 bàn thắng, đứng thứ tư trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh từng là đội trưởng đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch EURO 2024. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở Morata. Vấn đề nằm ở việc bóng đá Tây Ban Nha không tìm ra ai tốt hơn anh. Kể từ sau thế hệ vàng của David Villa và Fernando Torres, Tây Ban Nha gần như không sản sinh thêm một trung phong đẳng cấp thế giới nào.

Trận hòa Cabo Verde vì thế không đơn thuần là cú sẩy chân ở vòng bảng. Nó giống một lời cảnh báo dành cho cả nền bóng đá Tây Ban Nha. Bởi ở World Cup hay bất cứ giải đấu nào khác, kiểm soát bóng có thể giúp bạn thống trị trận đấu nhưng chỉ những bàn thắng mới giúp bạn vô địch.