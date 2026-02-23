Lời hẹn xuân sau 'mong bà con khá hơn' của những YouTuber giải cứu hoa tết

Làm nghề sáng tạo nội dung, quay những clip chủ đề cuộc sống đời thường trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube... nhóm bạn của anh Nguyễn Phương Duy (34 tuổi, ở TP.HCM) không ngờ xuân 2026 trở thành "người ơn" của nhiều nông dân trồng hoa tết.

Mùa hoa tết đặc biệt

Chuyện bắt đầu từ cuối tháng 1, khi anh Nguyễn Phương Duy và nhóm bạn 6 người làm nghề sáng tạo nội dung đến xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long quay các clip giới thiệu cho người xem về không khí tết ở thủ phủ hoa tết miền Tây.

Thay cho cảnh tất bật chọn hàng, vận chuyển hoa đi các tỉnh như mọi năm là không khí trầm lắng và nỗi lo hiện lên gương mặt nông dân. Xuân 2026, hoa tết cúc mâm xôi ở đây đồng loạt nở sớm, hàng trăm nhà vườn bị ảnh hưởng nặng nề.

Vậy là cả nhóm quyết định giúp nông dân giải cứu hoa tết bằng cách đăng clip lên mạng xã hội. Giữa vườn hoa nở sớm vàng rực rộng mênh mông, nông dân ôm chậu hoa, đọc số điện thoại của mình mời gọi cộng đồng mua với giá rẻ, mong lấy lại vốn.

Nhóm YouTuber chụp hình kỷ niệm với gia đình Trung Hiếu (thứ 3 bên trái) khi giúp bán được khoảng 5.000 chậu Ảnh: Phan Diệp

Những clip ngắn gọn chỉ vài phút lập tức được chia sẻ lên mạng xã hội. Khoảng 30 phút sau, nhiều người ở tỉnh xa đã gọi điện đến đặt hàng. Những chiếc điện thoại "cục gạch" của nông dân đổ chuông liên tục.

Từ trưa ngày 24.1 đến chiều hôm sau, ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) đã bán được 4.000 chậu hoa cúc mâm xôi nở sớm nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Trước đó ít hôm, chị Huỳnh Thị Út (36 tuổi) cũng bán được 2.000 chậu nhờ được cộng đồng mạng giải cứu.

Chàng trai trẻ Trung Hiếu (22 tuổi) năm đầu khởi nghiệp trồng hoa tết phụ giúp gia đình đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi đặt hàng, bán được khoảng 5.000 chậu nở sớm.

Anh Nguyễn Phương Duy động viên chị Út sau khi vườn của chị được giải cứu gần hết hoa Ảnh: Phan Diệp

Ban đầu, Trung Hiếu nhận gói hàng vận chuyển online nhưng vì đơn quá tải, không tìm ra chỗ mua giấy gói nên đành xin lỗi khách, chỉ bán số lượng lớn, hoặc đến mua trực tiếp. "Mấy anh đã cứu gia đình em", Hiếu nói, và nở nụ cười đầu tiên sau gần cả tuần không ngủ được.

Anh Trần Đức Huân (38 tuổi, ở TP.HCM) - thành viên nhóm Youtuber chia sẻ: "Khi chúng tôi đến gặp Hiếu thấy em ấy rất hốt hoảng. May nhờ có cộng đồng mạng giúp đỡ nên đã bán được khoảng 1 nửa số hoa nở sớm với giá rẻ".



Lời hẹn năm sau "khá hơn"

3 gia đình kể trên chỉ là đại diện cho khoảng 20 hộ nông dân ở xã Chợ Lách nhận được sự hỗ trợ của nhóm YouTuber. Trong gần 1 tuần, nhóm giúp giải cứu khoảng 50.000 chậu hoa tết nở sớm.

Một buổi chiều, khi cả nhóm chuẩn bị tạm biệt nông dân ở đây khi thấy tình hình đã ổn. Có người đàn ông chạy xe máy đến nói giọng khẩn cầu: "Mấy anh quay 1 clip bán hoa bao nhiêu tiền để tui trả. Tui nhờ quay clip bán giúp số hoa nở sớm hổm rày chưa có thương lái nào hỏi".



Nhóm anh Duy giúp vợ chồng ông Huỳnh Văn Tiến bán được 4.000 chậu hoa sau 1 ngày Ảnh: Phan Diệp

"Tụi em không lấy của ai một đồng, chỉ quay miễn phí thôi. Vườn anh ở đâu để tụi em tranh thủ quay trước khi trời tối", anh Cao Nhật Nam (36 tuổi) thành viên nhóm nhanh chóng đáp lời. Anh cho biết đó cũng là "nỗi oan" của nhóm khi có người hiểu nhầm mọi người lấy tiền công để quay clip.

Làm nghề sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhóm Youtuber cho biết họ từng bị nhiều người xem thường là "giật tít", "câu view"... và không tránh khỏi có lúc muốn dừng lại. Tuy nhiên, vì chúng mục đích giúp nông dân bán hoa, cả nhóm vẫn tiếp tục.

"Làm nghề nào cũng vậy, làm đàng hoàng, có tâm mới bền lâu được huống gì nghề của mình giúp được bà con vượt qua lúc khó khăn", anh Văn Quân (31 tuổi), thành viên nhóm chia sẻ.

Ông Tư Đèo (80 tuổi) hái tặng nhóm buồng dừa để trả ơn đã giúp đỡ gia đình không lấy tiền công Ảnh: Phan Diệp

Thù lao của các chàng trai mang về là đòn bánh tét bà con cố dúi vào tay, là trái dừa, trái cóc hái trong vườn. Nhận lại cười hiền khô của các chủ vườn, mọi người trong nhóm nói vui với nhau đó chính là "bao lì xì đỏ" cho mùa xuân 2026 này.

Rời thủ phủ hoa tết với một mùa xuân đầy cảm xúc, họ chúc bà con sớm vượt qua khó khăn, ra tết lại tiếp tục làm việc hẹn năm tới với một mùa hoa trúng vụ.

