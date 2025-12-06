Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lợi ích bất ngờ từ thói quen uống nước ấm trước khi ngủ
Lợi ích bất ngờ từ thói quen uống nước ấm trước khi ngủ

Nguyễn Vy - Triệu Hà
06/12/2025 05:00 GMT+7

Uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ là thói quen quen thuộc của nhiều người vì cảm giác thư giãn và dễ chịu. Nhưng ngoài sự thoải mái tức thời, thói quen này thực sự mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Uống nước ấm trước khi đi ngủ là thói quen phổ biến vì mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu. Nước ấm được cho là giúp duy trì độ ẩm cơ thể suốt đêm, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng, thúc đẩy tuần hoàn và có lợi cho làn da.

Lợi ích bất ngờ từ thói quen uống nước ấm trước khi ngủ

Tuy vậy, thói quen này vẫn có thể gây hại nếu uống quá nhiều hoặc uống nước quá nóng, dẫn đến tiểu đêm, gián đoạn giấc ngủ, trào ngược axit hay mất cân bằng điện giải. Vì vậy, uống nước ấm trước khi ngủ chỉ thực sự có lợi khi được thực hiện đúng cách và với lượng vừa phải.

Tiểu đêm liên tục có thể cảnh báo mắc bệnh lý nào?

Tiểu đêm liên tục có thể cảnh báo mắc bệnh lý nào?

Tiểu đêm là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Việc thỉnh thoảng phải dậy một lần vào ban đêm khi uống quá nhiều nước thường không đáng lo. Tuy nhiên, nếu phải thức giấc từ hai lần trở lên để đi vệ sinh thì có khả năng đó là dấu hiệu cảnh báo sớm tiểu đường hoặc bệnh thận.

nước ấm Giấc ngủ mất ngủ thải độc tiêu hóa
