Uống nước ấm trước khi đi ngủ là thói quen phổ biến vì mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu. Nước ấm được cho là giúp duy trì độ ẩm cơ thể suốt đêm, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng, thúc đẩy tuần hoàn và có lợi cho làn da.

Lợi ích bất ngờ từ thói quen uống nước ấm trước khi ngủ

Tuy vậy, thói quen này vẫn có thể gây hại nếu uống quá nhiều hoặc uống nước quá nóng, dẫn đến tiểu đêm, gián đoạn giấc ngủ, trào ngược axit hay mất cân bằng điện giải. Vì vậy, uống nước ấm trước khi ngủ chỉ thực sự có lợi khi được thực hiện đúng cách và với lượng vừa phải.