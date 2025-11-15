Lợi ích kiểm soát cân nặng trên người bệnh tiểu đường

Cân nặng đóng vai trò then chốt trong điều trị bệnh tiểu đường

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Quang Nam, Trưởng Khoa Nội tiết, cân nặng đóng vai trò then chốt trong điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Việc giảm từ 5-10% cân nặng có thể giúp cải thiện rõ rệt đường huyết, giảm đề kháng insulin và hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch. Tuy nhiên, quá trình giảm cân cần được theo dõi y tế chặt chẽ để tránh sụt cân nhanh gây mất cơ và rối loạn điện giải. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát sớm tiền tiểu đường - giai đoạn có thể đảo ngược bệnh nếu người bệnh kiểm soát tốt cân nặng và lối sống.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Khánh Chi, Khoa Nội tiết cho biết, thừa cân và béo phì không chỉ là yếu tố nguy cơ mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh tiểu đường. Sự tích tụ mỡ nội tạng làm tăng đề kháng insulin, gây rối loạn chuyển hóa đường, mỡ và huyết áp. Do đó, người bệnh cần kiểm soát đồng thời đường huyết, cân nặng, huyết áp và mỡ máu để phòng ngừa biến chứng lâu dài. Bác sĩ cũng khuyến nghị những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường hoặc thừa cân, béo phì nên kiểm tra đường huyết định kỳ để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Quang Nam, Trưởng Khoa Nội tiết, chia sẻ nội dung tại chương trình Ảnh: BVCC

Không nên áp dụng chế độ ăn cực đoan

Từ góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, nhấn mạnh nguyên tắc "ăn đủ - đúng - đa dạng" nhằm duy trì cân bằng năng lượng và sức khỏe chuyển hóa. Người bệnh không nên loại bỏ hoàn toàn tinh bột, mà nên ưu tiên tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt để kiểm soát đường huyết và duy trì cảm giác no. Khẩu phần ăn cần tăng cường đạm chất lượng cao, đặc biệt là đạm thực vật kết hợp lượng vừa phải đạm động vật nạc, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh và trái cây nguyên quả để cung cấp chất xơ và vitamin thiết yếu. Mỗi người bệnh cần có khẩu phần cá thể hóa dựa trên nhu cầu năng lượng, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe. Việc giảm 500-700 kcal/ngày so với nhu cầu duy trì giúp đạt mục tiêu giảm cân an toàn mà vẫn bảo toàn khối cơ.

Bác sĩ Mai cũng lưu ý không nên áp dụng các chế độ ăn cực đoan như nhịn ăn kéo dài hoặc low-carb nghiêm ngặt, vì có thể dẫn đến mất khối cơ, rối loạn chuyển hóa và thiếu vi chất thiết yếu.

Song song với dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Minh Phượng, Khoa Phục hồi chức năng, khẳng định vận động là "liều thuốc không kê đơn" quan trọng giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Người bệnh nên duy trì ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các bài tập hiếu khí như đi bộ, bơi lội, đạp xe, kết hợp thêm 2-3 buổi tập đề kháng để duy trì khối cơ và tăng chuyển hóa năng lượng. Trước khi tập, cần đo đường huyết và ăn nhẹ nếu đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc tiêm insulin để tránh nguy cơ hạ đường huyết trong và sau tập. Việc tập luyện đúng cách giúp kiểm soát đường huyết, giảm mỡ nội tạng và cải thiện sức bền tim phổi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.