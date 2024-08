Nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của gốc tự do. Bên cạnh đó, các dưỡng chất có trong nhãn còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, theo trang sức khỏe Health.



Nhãn có thể được ăn tươi, sấy khô hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon như chè, mứt... Ở một số nước châu Á, nhãn còn được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị một số bệnh như mất ngủ và các vấn đề về tim.

Bà Chelsea Rae Bourgeois, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chia sẻ một số lợi ích sức khỏe của nhãn như sau.

Nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch Ảnh: Pexels

Tăng cường miễn dịch

Nhãn chứa vitamin C. Hệ thống miễn dịch của chúng ta cần vitamin C để hoạt động bình thường. Vitamin C tham gia vào việc sản xuất bạch cầu, chữa lành vết thương và giảm viêm.

Tiêu thụ nhãn có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và sức đề kháng tổng thể.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Nhãn chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid, giúp chống lại gốc tự do và stress oxy hóa. Những hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính bằng cách chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ chất chống oxy hóa thông qua trái cây và rau quả hiệu quả hơn so với tiêu thụ chất bổ sung chống oxy hóa.

Tốt cho sức khỏe tim

Nhãn chứa nhiều kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cho sự co cơ và chức năng tim. Thiếu kali có thể gây nhịp tim không đều và tác động tiêu cực đến huyết áp.

Bên cạnh đó, chất xơ có trong nhãn cũng góp phần kiểm soát lượng cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ nỗ lực giảm cân

Với hàm lượng calo thấp và vị ngọt tự nhiên, nhãn giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không lo tăng cân.

Nhãn tươi cũng chứa khoảng 82% nước theo trọng lượng, có thể giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.