Lợi ích sức khỏe ít người biết của protein với xương

Protein rất cần thiết cho quá trình duy trì và phát triển cơ bắp. Thế nhưng, một điều không phải ai cũng biết là protein cũng rất cần cho xương. Trên thực tế, protein là một trong những dưỡng chất quan trọng nhất với xương, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Sữa đặc biệt tốt cho xương vì giàu cả protein và canxi ẢNH: PEXELS

Tế bào nguyên xương là tế bào chịu trách nhiệm hình thành và tổng hợp xương. Để hoạt động tốt thì tế bào nguyên xương cần được cung cấp đủ protein.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của protein với xương là cung cấp các a xít amin để tạo thành collagen, một trong những thành phần chính cấu thành xương. Collagen giúp xương có độ đàn hồi và tăng cường khả năng chịu lực của xương. Nếu không nạp đủ protein, cấu trúc xương sẽ yếu đi, từ đó làm tăng nguy cơ bị loãng xương và gãy xương.

Các nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn đủ protein sẽ giúp mật độ xương duy trì ở mức độ lành mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng với người già.

Quá trình lão hóa sẽ làm giảm mật độ xương, khiến xương dễ bị gãy. Tuy nhiên, chế độ ăn đủ protein có thể làm chậm quá trình suy giảm mật độ xương. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Bone and Mineral Research cho thấy người già nạp đủ protein sẽ có nguy cơ bị gãy xương hông thấp hơn nhiều so với bình thường.

Protein có trong rất nhiều thực phẩm tự nhiên. Nguồn protein đầu tiên cần nhắc đến là protein động vật đến từ thịt, cá, trứng và sữa. Đây đều là những món chứa đủ các loại a xít amin thiết yếu. Đặc biệt, sữa rất tốt cho xương vì chứa cả protein và canxi.

Ngoài protein động vật thì protein thực vật cũng rất cần thiết cho sức khỏe. Các loại thực vật giàu protein là ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, quả hạch, đậu và nấm. Ngoài ra, sữa bổ sung protein cũng là nguồn cung cấp protein hiệu quả cho cơ thể.

Protein cần thiết cho sức khỏe xương nhưng không nên nạp quá nhiều. Các nghiên cứu cho thấy nạp lượng lớn protein vào cơ thể, đặc biệt là protein động vật, sẽ làm tăng bài tiết canxi. Tình trạng này sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe xương. Để đảm bảo sức khỏe, mọi người chỉ nên nạp từ 0,8 đến 1,2 gram protein/kg trọng lượng cơ thể/ngày, theo Medical News Today.