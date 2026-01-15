Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Lời khai của nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên

Trần Cường
Trần Cường
15/01/2026 13:14 GMT+7

Nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên khai gây án nhằm cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu.

Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm đã sát hại chị B.T.T.L (20 tuổi, quê tại xã Đại Đồng, Phú Thọ) và bà N.T.X (44 tuổi, trú xã Lạc Đạo) và cướp tài sản của 2 nạn nhân.

Lời khai của nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên- Ảnh 1.

Kiều Ngọc Anh tại cơ quan điều tra

ẢNH: CACC

Sau gần 20 giờ lẩn trốn, Kiều Ngọc Anh đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú vào khoảng 8 giờ 20 ngày 15.1.

Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh khai nhận cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 14.1, Kiều Ngọc Anh ra chợ mua 2 con dao nhọn với giá 70.000 đồng tại chợ thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo), để làm hung khí gây án.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Khoảng 13 giờ ngày 14.1, Kiều Ngọc Anh đạp xe đến đoạn đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh), dựng xe ở ven đường, đợi có người đi qua để cướp tài sản.

Lời khai của nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên- Ảnh 2.

Kiều Ngọc Anh bỏ lại xe máy cướp được tại khu vực P.Thuận Thành (Bắc Ninh)

ẢNH: CACC

Thời điểm này, chị L. lái xe máy đi qua thì Kiều Ngọc Anh lao ra chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Kiều Ngọc Anh lấy xe máy của chị L. bỏ trốn.

Đến khu vực thôn Hoàng Nha, Kiều Ngọc Anh gặp bà X. đang lái xe máy lưu thông theo chiều ngược lại, Anh vòng xe lại đuổi theo, áp sát bà X. để tiếp tục cướp tài sản.

Thấy Kiều Ngọc Anh, bà X. lái xe vào cổng nhà dân gần đó nhưng vẫn bị Anh truy đuổi. Đối tượng này cầm dao đâm nhiều nhát khiến bà X. gục tại chỗ rồi lấy một túi màu trắng treo trên xe của nạn nhân. Bà X. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trên đường bỏ trốn, Kiều Ngọc Anh vứt 2 con dao rồi chạy xe đến P.Thuận Thành (Bắc Ninh). Tại đây, đối tượng mở cốp xe lấy khoảng 1 triệu đồng của chị L. để rồi bỏ xe lại, tiếp tục di chuyển lên Hà Nội để tiêu số tiền cướp được.

Theo cảnh sát, Kiều Ngọc Anh có tiền sử dùng ma túy, từng đi cai nghiện.

Sau khi sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản, Kiều Ngọc Anh lái xe bỏ trốn. Biết không thể thoát, sáng 15.1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên), nơi sát hại nạn nhân đầu tiên, để đầu thú.

