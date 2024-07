Tối 10.7.20224, gã khổng lồ ngành công nghệ Samsung livestream ra mắt dòng sản phẩm mới với hàng loạt mẫu được người dùng chờ đón từ lâu như điện thoại gập như Galaxy Z Fold 6 hay Z Flip 6. Nhưng cuối cùng, điều được bàn tán nhiều nhất về sự kiện này lại không phải là bất kỳ sản phẩm nào của Samsung, mà lại là một sự cố.

Cụ thể, khi sự kiện đang diễn ra, trên màn hình livestream xuất hiện cảnh báo từ Adobe với dòng thông tin: “Ứng dụng Adobe không được cấp phép của bạn đã bị vô hiệu hóa. Hãy thay thế ứng dụng đó bằng ứng dụng Adobe chính hãng và tiết kiệm đến 40%”.

Màn hình livestream sự kiện của Samsung xuất hiện cảnh báo từ Adobe Ảnh chụp màn hình

Sau sự kiện, luồng livestream này trên kênh YouTube của Samsung Vietnam đã bị ẩn. Samsung Vietnam cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về sự cố này. Trong khi đó, đơn vị cung cấp dịch vụ livestream đã đứng ra xin lỗi nhãn hàng và giải thích về sự cố.

Theo đơn vị này, hệ thống đấu nối nhiều nhưng chung quy ekip sử dụng 2 máy tính khác nhau (1 máy chính, 1 máy dự phòng), quay màn hình từ máy tính đưa vào bàn trộn để livestream, khi live lại xuất hiện thông báo đến từ phần mềm thứ 3 (Adobe Encore), không liên quan tới phần mềm thực hiện livestream của nhãn hàng.

Đơn vị này xác nhận không liên quan đến nhãn hàng và đây là lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn của đơn vị này.

Lỗi phần mềm lậu trong livestream sự kiện của Samsung là gì?

Adobe - công ty phần mềm máy tính từ Mỹ, cung cấp các phần mềm phổ biến như Photoshop, Premiere, After Effect, Illustrator, Acrobat Pro, InDesign, Animate,... và là lựa chọn số 1 của giới làm phim, thiết kế đồ họa trong nhiều năm qua. Hiện nay ở Việt Nam, giá thuê bao trọn gói các phần mềm của Adobe khoảng 30 USD/tháng (tức hơn 750.000 đồng) cho mỗi tài khoản đăng ký, nếu người dùng chọn cách thanh toán theo từng năm. Với một số người dùng đang sử dụng các phần mềm lậu, Adobe có gửi cảnh báo và đồng thời cũng đưa ra mã giảm giá nếu người dùng đăng ký sử dụng Adobe chính hãng trong thời hạn nhất định.

Adobe là công ty chuyên cung cấp phần mềm dựng phim, chỉnh sửa ảnh, đồ họa,... Adobe

Thực tế từ khoảng cuối năm 2023, hàng loạt máy tính sử dụng các phần mềm không bản quyền của Adobe đã đồng loạt nhận được cảnh báo trong chiến dịch truy quét mạnh tay đến từ nhà cung cấp phần mềm dựng phim, đồ họa,... này.

Để sử dụng các phần mềm chính hãng, người dùng thường phải bỏ ra một số tiền theo tháng hoặc quý hoặc năm nên để không mất tiền, nhiều người lựa chọn sử dụng các phần mềm lậu đã được “crack - bẻ khóa” để sử dụng. Các phần mềm này đã được can thiệp thủ thuật để người dùng có thể sử dụng tự do mà không cần trả phí. Tuy nhiên, sử dụng phần mềm lậu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thông tin khi các phần mềm lậu thường chứa mã độc, virus có thể truy cập các thông tin cá nhân trên máy tính của người dùng để dùng cho các mục đích xấu.