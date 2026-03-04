Lỗi quay đầu xe sai quy định có thể bị phạt 40 triệu đồng

Quay đầu xe không đúng nơi, không đúng điều kiện quy định là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến xung đột giao thông và tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, để tăng tính răn đe và hạn chế lỗi này, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) có hiệu lực từ đầu năm 2025 đã nâng mức xử phạt rất cao đối với hành vi quay đầu xe sai quy định. Trong đó có trường hợp bị phạt đến 40 triệu đồng.

Cụ thể, điểm đ, khoản 11, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: người điều khiển xe ô tô "quay đầu xe trái quy định trên đường cao tốc" bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Không dừng lại ở tiền phạt, khoản 16, điều 6 của nghị định này còn quy định, người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đây là mức trừ điểm tối đa đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành động quay đầu xe trên cao tốc, nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao và khoảng cách an toàn lớn.

Đối với trường hợp quay đầu xe trái quy định gây tai nạn giao thông, tài xế cũng bị xử lý rất nghiêm khắc. Theo điểm a, khoản 10, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô "quay đầu xe trái quy định gây tai nạn giao thông" bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng; đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (theo quy định tại khoản 16).

Hành vi lái xe ô tô quay đầu sai quy định trên cao tốc bị phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đối với các hành vi quay đầu xe sai quy định tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mức phạt được áp dụng ở khung thấp hơn nhưng vẫn ở mức cao hơn so với trước đây khá nhiều. Cụ thể, theo điểm I, khoản 4, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô "quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ qua đường; trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt; đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất; đường một chiều không có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc biển báo cho phép quay đầu xe" bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Trong trường hợp thực hiện hành vi quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông; điểm k, khoản 5, điều 6 quy định, mức phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe (theo khoản 16).

Với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, chế tài được quy định tại điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, theo điểm h, khoản 2, điều 7, hành vi "quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe" bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Nếu quay đầu xe trái quy định gây tai nạn giao thông, điểm b, khoản 10, điều 7 quy định, mức phạt tiền lên đến từ 10 - 14 triệu đồng; đồng thời tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (theo khoản 12).

Các mức xử phạt cho những hành vi lái xe mô tô, ô tô quay đầu sai quy định cũng tăng mạnh so với trước đây ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Có thể thấy, Nghị định 168 đã hệ thống hành vi xử phạt theo hướng phân hóa rõ ràng theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra. Đặc biệt, hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xem là vi phạm nghiêm trọng, với mức phạt có thể lên đến 40 triệu đồng, mức cao nhất trong nhóm lỗi này.

Với việc quy định mới đã có hiệu lực, tài xế cần nắm rõ các vị trí, điều kiện được phép quay đầu xe và tuân thủ đúng quy tắc giao thông. Một quyết định quay đầu sai thời điểm, sai vị trí không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn có thể khiến người điều khiển phương tiện phải chịu chế tài tài chính rất lớn, thậm chí bị trừ điểm giấy phép lái xe, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền điều khiển phương tiện sau này.