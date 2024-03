Long An: Khởi tố lái heo lừa đảo mua heo rồi 'bùng' tiền

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủ Thừa (Long An), cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Luân (36 tuổi, xã Trung Hòa, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Luân là lái heo "dỏm" gây xôn xao dư luận trong thời gian qua tại địa phương này.

Võ Minh Luân tại Công an H.Thủ Thừa (Long An) CACC

Theo Công an H.Thủ Thừa, khoảng cuối năm 2023, cơ quan này liên tục nhận được trình báo tố giác của nhiều hộ chăn nuôi heo tố cáo việc bị lừa đảo chiếm đoạt heo thịt. Do quá trình phạm tội diễn ra chỉ trong thời gian ngắn với thủ đoạn tinh vi nên các trinh sát Công an H.Thủ Thừa phải mất nhiều thời gian theo dõi, điều tra mới có thể xác định nghi phạm là Võ Minh Luân và bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an H.Thủ Thừa (Long An), Luân khai mình làm nghề mua bán heo thịt ở H.Chợ Gạo (Tiền Giang) và các huyện, thị giáp ranh với tỉnh Long An. Do thiếu tiền nhiều người và không có khả năng chi trả nên Luân nghĩ ra thủ đoạn trả giá cao hơn lái heo khác để lừa đảo chiếm đoạt heo thịt đã tới thời gian xuất chuồng của người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo hồ sơ của Công an H.Thủ Thừa, ngày 25.10.2023, ông Huỳnh Văn Út (72 tuổi, xã Mỹ Phú, H.Thủ Thừa, Long An) cần bán đàn heo con heo thịt nên đã liên lạc thương lái để bán. Ngay sau đó, có một nhóm người tự xưng người làm thuê cho thương lái đến nhà ông Út cân và chở 8 con heo thịt của ông Út đi trước, hứa vài tiếng sau sẽ quay lại trả tiền rồi cân mua các con heo còn lại. Đợi mãi không ai quay lại trả tiền, ông Út liên hệ thì điện thoại không liên lạc được nên đã trình báo công an. Qua định giá, 8 con heo thịt có trọng lượng 882 kg, trị giá hơn 43,2 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, nhóm người lái heo "dỏm" trên cũng đã chiếm đoạt 18 con heo của 2 hộ chăn nuôi khác trên địa bàn H.Thủ Thừa (Long An) với tổng giá trị chiếm đoạt hơn 95 triệu đồng. Hiện, Công an H.Thủ Thừa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối với những người liên quan còn lại.