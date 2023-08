Long An sẽ đấu giá sân vận động tỉnh với giá 1.822 tỉ đồng

Ngày 30.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã nhận được Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Thông qua đề án bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh". Nghị quyết do ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, ký ban hành.

Sân vận động tỉnh Long An tọa lạc khu vực đắc địa của TP.Tân An CTV

Theo đó, trong giai đoạn năm 2024 - 2025, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức bán đấu giá tòa nhà Thanh tra xây dựng cũ, Viện KSND tỉnh cũ, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường cũ. Dự kiến thu về cho ngân sách tỉnh hơn 124 tỉ đồng.

Đặc biệt, khu vực sân vận động tỉnh Long An rộng 75.000 m2 (trong đó bao gồm Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao - Trường thể dục thể thao) sẽ bán đấu giá, dự kiến thu hơn 1.822 tỉ đồng. Các công trình dự kiến đấu giá đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa trên địa bàn TP.Tân An.

Khu vực sân vận động sau khi bán đấu giá sẽ được nhà đầu tư xây dựng khu đô thị điểm nhấn của TP.Tân An; là trung tâm về không gian công cộng, kết hợp giữa đô thị văn minh, dịch vụ cao cấp với xu hướng sống xanh và lịch sử, văn hóa, khai thác cảnh quan dọc sông Vàm Cỏ Tây.

Dự án sân vận động tỉnh Long An được thi công kéo dài 5 năm, hoàn thành giữa năm 1984 với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Hiện nay, sân này vẫn còn hoạt động nhưng đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu tổ chức các giải thi đấu lớn. Chính quyền TP.Tân An đã trình UBND tỉnh Long An kế hoạch trưng dụng, đấu giá sân vận động tỉnh Long An từ nhiều năm qua để mời gọi các nhà đầu tư.

UBND tỉnh Long An vẫn chưa thông báo về dự án xây dựng sân vận động tỉnh Long An mới.