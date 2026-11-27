Tiết học dưới tán rừng

Với nhiều học sinh (HS) ở xã Krong, rừng Kon Ka Kinh vốn gần gũi vì các em sống ở vùng đệm của vườn quốc gia, nơi rừng già hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Các “kiểm lâm nhí” được kiểm lâm viên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hướng dẫn trước khi vào rừng ẢNH: KHÁNH TOÀN

Tuy nhiên, trong chuyến đi thuộc khuôn khổ chương trình "Một ngày làm kiểm lâm nhí" do Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hội Động vật học Frankfurt (FZS, Đức), các em có cơ hội khám phá rừng theo một cách rất khác - trở thành những "kiểm lâm nhí", tự tìm hiểu, quan sát và thực hành những công việc của người giữ rừng.

"Phòng học xanh" của các em có diện tích tự nhiên khoảng 41.900 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 93%. Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có 1.754 loài thực vật thuộc 753 chi và 181 họ, chiếm khoảng 14% hệ thực vật cả nước; cùng hơn 300 loài dược liệu, hơn 100 loài nấm và trên 850 loài động vật.

Đây cũng là nơi khởi nguồn của nhiều hệ thống sông lớn, trong đó có sông Ba. Năm 2003, Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn di sản ASEAN. Những loài động vật đặc hữu như voọc chà vá chân xám, vượn đen má hung hay khướu Kon Ka Kinh cũng góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của khu rừng.

Trước khi bước vào hành trình, HS được làm quen với những dụng cụ của nghề kiểm lâm như ống nhòm, GPS, bản đồ, la bàn và máy bẫy ảnh. Từ những vật dụng này, các em hiểu hơn cách người giữ rừng xác định vị trí, theo dõi động vật và ghi nhận những thay đổi trong rừng.

Các "kiểm lâm viên nhí" đã có một trải nghiệm khó quên ẢNH: KHÁNH TOÀN





Theo dấu rừng, học cách giữ rừng

Điểm nhấn của chương trình là chuyến tuần tra qua 5 trạm tại Tiểu khu 88. Trước khi lên đường, các em được hướng dẫn cách ghi chép, đánh dấu bản đồ, sử dụng sổ tay nhiệm vụ và tuân thủ các quy tắc an toàn.

Tại trạm đầu tiên, các đội tìm kiếm dấu vết tác động của con người như rác, đường mòn, gốc cây cũ, vết chặt cây hay dấu đốt. Đến trạm "Khám phá cây rừng", các em nhận diện ít nhất 3 loài cây thuộc 3 dạng sống khác nhau, xác định vị trí trên bản đồ và tìm hiểu về quần thể cây giáng hương trong khu vực, những mối đe dọa cũng như quy định bảo tồn loài cây quý này.

Ở trạm "Bạn rừng quanh ta", HS tập quan sát dấu chân, dấu thức ăn, lông, phân, vết cào, tiếng động hay mùi để nhận biết sự hiện diện của động vật. Trò chơi "Giọt mưa đi đâu?" giúp các em hiểu vai trò của rừng đầu nguồn đối với những dòng sông, còn ở trạm "Hành động vì rừng xanh", các đội cùng nhặt rác trên đoạn đường đã chọn và phân loại rác thông thường.

Sau chuyến tuần tra, mỗi nhóm báo cáo kết quả, thảo luận và gửi gắm thông điệp bảo vệ rừng qua những bức tranh mang chủ đề "Rừng bảo vệ cuộc sống". Vỏ cây, vỏ quả, lá khô được tận dụng làm chất liệu sáng tạo.

Cuối chương trình, mỗi HS viết lại 3 điều mới học được, 3 điều thích nhất và 3 điều chưa thích. Ban tổ chức còn chuẩn bị hộp thư "Lời hứa với rừng" để các em gửi những cam kết của mình, cùng giấy chứng nhận "Kiểm lâm trẻ Kon Ka Kinh" và dấu mộc checkpoint trong sổ tay.

Em Đinh Thị Thông, HS lớp 9 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Krong, hào hứng kể dù sống gần rừng và từng vào rừng, đây là lần đầu em được các chú kiểm lâm giải thích nhiều điều thú vị, hiểu thêm về giá trị của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. "Em rất vui và mong có nhiều dịp thế này. Em cũng mong thêm nhiều người yêu rừng, giữ rừng", Thông nói.

Ông Lê Văn Vinh, Phó giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho rằng việc tuần tra, bảo vệ rừng lâu nay thường được xem là nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp, nhưng HS cũng là nguồn lực quý để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. "Khi các em tự tay vẽ bản đồ, ghi nhận dấu vết động vật, lắng nghe tiếng chim và chạm vào thân cây hương cổ thụ, thứ được đánh thức sẽ không chỉ là hiểu biết mà còn là sự gắn bó với rừng", ông Vinh chia sẻ.



