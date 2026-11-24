Đó là nhận định của tiến sĩ Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, tại buổi tọa đàm chuyên đề "Du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải".

Tiến sĩ Dương Đức Minh (người cầm micro) tại buổi tọa đàm ẢNH: LÊ LÂM

Buổi tọa đàm diễn ra ngày 23.11 do Hiệp hội du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" thành phố Đồng Nai năm 2026.

Đơn giản nhưng cuốn hút

Theo tiến sĩ Dương Đức Minh, ông đã dẫn rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên và tour xem thú đêm hầu như luôn được du khách đăng ký tham gia.

"Tôi thấy đây là tour trải nghiệm đêm cực kỳ đơn giản nhưng cuốn hút, du khách nhớ mãi sau chuyến đi", tiến sĩ Dương Đức Minh nói.

Du khách trải nghiệm ngắm thú đêm ở Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: LÊ LÂM

Trao đổi riêng với PV Thanh Niên về vấn đề làm thế nào để "nâng tầm" tour xem thú đêm ở Vườn quốc gia Cát Tiên, tiến sĩ Dương Đức Minh có những góp ý.

Đó là cần xây dựng bộ nguyên tắc để du khách hòa mình vào không gian đó. Theo tiến sĩ, du khách khi đi ngắm thú luôn có tâm thức vô cùng háo hức, thấy thú thì sẽ la lên thích thú. Tuy nhiên, những hành động này nếu lặp đi lặp lại nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến thú, khiến chúng phải điều chỉnh liên tục hoặc thay đổi tập quán.

Tiếp đến là thông tin giới thiệu về chương trình, tiến sĩ Dương Đức Minh cho rằng nội dung chỉ cần chừng mực và kỹ thuật thuyết minh phải có sức hấp dẫn. Trong nội dung cố gắng tạo điểm nhấn từ 3 đến 5 từ khóa để khách thật sự ghi nhớ và cảm thấy thú vị.

Tại buổi tọa đàm, thạc sĩ Phan Văn Hải, quản lý ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường đại học Lạc Hồng, cũng có góp ý về tour xem thú đêm trong phần tham luận của mình.

Thạc sĩ Phan Văn Hải, Quản lý ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Trường Đại học Lạc Hồng), trình bày tham luận tại buổi tọa đàm ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, thạc sĩ Phan Văn Hải nói rằng tour xem thú đêm tại Vườn quốc gia Cát Tiên sử dụng xe chuyên dụng dạng xe tải chạy động cơ diesel chở khách. Đây là sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên đặc trưng nhưng việc sử dụng phương tiện động cơ đốt trong tại khu vực bảo tồn đặt ra yêu cầu xem xét đồng thời lượng nhiên liệu tiêu thụ, khí thải, tiếng ồn, ánh sáng và mức độ ảnh hưởng đến tập tính động vật.

Theo thạc sĩ Phan Văn Hải, cần khảo sát, xác nhận thông số phương tiện và tác động thực tế trước khi đưa ra kết luận định lượng. Trường hợp này cho thấy giao thông xanh không chỉ là vấn đề trên đường đến điểm du lịch, mà còn là phương thức vận chuyển trong chính điểm đến.

Xây dựng đề án Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện đã được bàn giao cho UBND thành phố Đồng Nai quản lý. Vườn có diện tích hơn 71.000 ha, thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai (gần 44.000 ha) và tỉnh Lâm Đồng (gần 27.300 ha, diện tích này sắp tới được điều chỉnh địa giới hành chính để nhập vào xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai).

Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết lãnh đạo Đồng Nai đã có chủ trương xây dựng đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới ẢNH: LÊ LÂM

Vào năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai của Việt Nam (Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận vào năm 2000). Tính đến nay, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vào năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận đưa vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Hiện Vườn quốc gia Cát Tiên có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã.

Thông tin tại buổi tọa đàm, ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết lãnh đạo Đồng Nai đã có chủ trương xây dựng đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới.