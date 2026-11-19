Lớp võ do thầy phó hiệu trưởng mở miễn phí, giúp các em rèn sức khỏe, gắn kết và thêm tự tin theo đuổi nghề giáo.

Khi đôi tay thay lời hướng dẫn

Một động tác được chia thành ba, bốn nhịp. Người thầy thị phạm chậm rãi, lặp lại nhiều lần để học trò quan sát. Thay cho tiếng đếm là tín hiệu tay; thay cho lời nhắc là sự hướng dẫn trực tiếp, từ vị trí bàn tay đến cách đặt chân, đứng tấn.

Đó là cách tiến sĩ Phạm Hùng Đức, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, hướng dẫn lớp Vịnh Xuân dành cho sinh viên (SV) khuyết tật, phần lớn là SV khiếm thính. Trên sân tập, thầy trò hiểu nhau qua ánh nhìn, những ký hiệu thống nhất và sự cảm nhận khi đôi tay tiếp xúc.

Tiến sĩ Phạm Hùng Đức, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, đang hướng dẫn sinh viên khởi động ẢNH: LÊ BÌNH

Theo ông Đức, lớp chính thức hoạt động từ đầu tháng 10, nhưng việc chuẩn bị đã bắt đầu từ những ngày đầu năm. Để có sân chơi phù hợp, cần sự đồng thuận của phụ huynh, sự đồng hành của thầy cô và trước hết là sự sẵn sàng của SV.

Ban đầu, lớp có 15 SV, gồm các em thuộc lớp đại học giáo dục tiểu học dành cho SV khuyết tật khóa 15 và một SV lớp đại học giáo dục mầm non 15B. Một số em còn có những khó khăn khác ngoài khiếm thính, đòi hỏi người thầy điều chỉnh cách hướng dẫn cho phù hợp.

"Điều làm tôi xúc động nhất là gần như cả lớp đang học để trở thành thầy cô giáo. Sau này các em sẽ đứng lớp, dạy lại cho những em nhỏ giống mình ngày trước", ông Đức chia sẻ.

Mở lớp võ, ông Đức mong SV có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, gần gũi với bạn bè, thầy cô và tự tin thể hiện bản thân. Với những người đang theo học sư phạm, mỗi buổi tập còn góp thêm vào hành trang nghề nghiệp sau này.

Lý giải việc chọn Vịnh Xuân, ông Đức cho biết môn võ có động tác ngắn, gọn, thuận lợi cho việc thị phạm, không đòi hỏi kỹ thuật nhào lộn. Người hướng dẫn có thể chia nhỏ từng động tác để SV quan sát, thực hiện và điều chỉnh.

Đặc biệt, bài tập dính tay, còn gọi là Chi Sao, giúp hai người tập cảm nhận lực, hướng chuyển động qua sự tiếp xúc của đôi tay để phản ứng. Theo ông Đức, cách tập này giúp SV rèn sự tập trung và khả năng cảm nhận cơ thể.

Những SV khiếm thính ở mức độ đặc biệt nặng, việc trao đổi bằng lời gặp nhiều trở ngại. Trên sân tập, các em chăm chú dõi theo từng động tác của thầy. Nhớ một bài quyền cũng cần nhiều lần ôn luyện: hôm nay thuộc ba động tác, hôm sau có thể quên một, rồi lại kiên trì tập lại.

"Có em tiếp thu nhanh, có em cần thêm thời gian. Tôi không bắt cả lớp đi cùng một tốc độ", ông Đức nói.

Sinh viên khiếm thính ôn lại những động tác trước buổi tập ảnh: Lê Bình





Thêm tự tin, vững bước vào đời

Với ông Đức, khó nhất là giúp học trò hiểu cái "ý" phía sau mỗi động tác. SV có thể quan sát rồi làm theo, nhưng để hiểu lúc nào cần thả lỏng, lúc nào phát lực, vì sao phải đặt tay ở vị trí này thay vì vị trí khác lại cần thêm thời gian.

Những điều thường được giải thích bằng lời phải chuyển thành bài tập để SV tự cảm nhận. "Dạy các em, tôi phải tinh hơn, kiên nhẫn hơn và hiểu sâu hơn chính môn võ mình đang dạy", ông tâm sự.

Sự nghiêm túc của học trò khiến người thầy có thêm động lực. Theo ông Đức, các em sẵn sàng tập đi tập lại một động tác cho đến khi thực hiện đúng. Khi gần gũi, tin tưởng hơn, các em cũng chia sẻ với thầy những dự định, hoài bão ngoài sân tập.

Ông cho biết mỗi em có một câu chuyện, một ước mơ riêng. Ông mong các em có cơ hội tham gia, thử sức và được ghi nhận nỗ lực. "Điều các em cần không phải là sự thương hại, mà là một cơ hội được làm, được thử và được ghi nhận", ông nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Tuấn Anh, SV sư phạm năm nhất, cho biết em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được học võ cùng thầy và các bạn. "Học võ không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn trang bị thêm kỹ năng để tự bảo vệ bản thân", Tuấn Anh chia sẻ.

Ngoài giờ học trên giảng đường, sân võ giúp Tuấn Anh có thêm cơ hội giao tiếp, gắn kết với bạn bè. Sự hướng dẫn, động viên của các thầy cũng giúp em tự tin hơn.

Sau thời gian tập luyện, ông Đức nhận thấy SV dẻo dai hơn, đứng tấn vững hơn. Điều khiến ông vui nhất là các em mạnh dạn giao tiếp, tự tin đứng trước mọi người và thể hiện bản thân.

Với những SV đang theo học sư phạm, ông kỳ vọng tính kỷ luật, sự tập trung và lòng kiên nhẫn từ sân võ sẽ hỗ trợ việc học cũng như công việc sau này. Đó cũng là những phẩm chất cần thiết để các thầy, cô tương lai đồng hành với từng học trò.

Hai buổi tập mỗi tuần vì thế trở thành dịp để SV rèn luyện, gắn kết và khám phá khả năng của mình. Qua từng động tác, người thầy cũng học thêm cách quan sát, thấu hiểu học trò.

Các em sinh viên khiếm thính đang ôn lại những động tác trước buổi tập ảnh: Lê Bình

Ông Đức cho hay muốn lớp được duy trì lâu dài và đều đặn. "Tôi sẽ xây dựng lộ trình tập theo từng cấp để các em thấy rõ mình tiến bộ. Những em tập vững sẽ được bồi dưỡng làm trợ giảng cho các bạn vào sau. Xa hơn, các em đang học để trở thành giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Tôi mong sau này các em mang những bài tập rèn thân, rèn tâm này đến với học trò của mình. Ngoài ra, nhà trường đang nghiên cứu thêm để các em học tập thuận lợi hơn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, và được kết nối với các trường chuyên biệt để thực tập, tìm việc sau khi ra trường. Tinh thần chung của nhà trường là không làm thay các em, mà tạo điều kiện để các em tự đứng vững".

"Việc của nhà trường là mở thêm những cánh cửa, để các em tự tin bước qua", ông Đức chia sẻ.