Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại làng hoa cúc Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, Quảng Ngãi), sáng 29.11 nước lũ vẫn bao phủ nhiều khu vực. Người dân địa phương tranh thủ những nơi nước đã rút hoặc ngập nhẹ để kiểm tra, xử lý các chậu hoa cúc bị ngâm nước. Tuy nhiên, ở những vùng ngập sâu, việc cứu hoa vẫn chưa thể thực hiện.

Nước lũ về sông Vệ chảy qua xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều hộ trồng hoa đang đứng trước nguy cơ mất trắng, khi bao công sức, chi phí đầu tư suốt nhiều tháng nay lại "vướng" lũ khi thời điểm thu hoạch cung ứng hoa cho thị trường tết đang đến gần.

Hàng nghìn chậu hoa cúc có nguy cơ hư hỏng

Vừa tưới nước rửa bùn cho hoa cúc, anh Bùi Đình Hoàng (40 tuổi, ở xã Vệ Giang) cho biết gia đình anh trồng hơn 1.200 chậu hoa cúc. Tuy nhiên, đợt lũ ngày 28.11 đã nhấn chìm toàn bộ số hoa, gây thiệt hại lớn.

Nước lũ nhấn chìm hàng trăm chậu hoa cúc bên dòng sông Vệ ẢNH: HẢI PHONG

Những chậu hoa cúc trồng ven sông Vệ bị ngập ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh Hoàng, ước tính khoảng 700 chậu hoa cúc có thể bị hư hỏng do ngâm nước lâu. Các loại hoa màu như khổ qua, ớt... trồng xen kẽ xung quanh cũng bị ngập, hư hỏng.

"Bắt đầu từ 8 giờ ngày 28.11, nước lũ lên nhanh đến sáng 29.11 nước vẫn chưa rút ra sông Vệ hết. Nước lên nhanh nhưng rút rất chậm khiến hoa cúc bị ngâm lâu trong nước, dễ bị hư hỏng", anh Hoàng nói.

Anh Bùi Đình Hoàng chỉ mực nước ngập hoa cúc ẢNH: HẢI PHONG

Cũng tại làng hoa cúc Nghĩa Hiệp, gia đình ông Nguyễn Văn Ái (66 tuổi) trồng khoảng 1.000 chậu hoa cúc. Do khu vực trồng hoa nằm sát bờ sông Vệ, toàn bộ số hoa của gia đình ông đều bị ngập.

Ông Ái cho biết nước lũ năm nay lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Ông Nguyễn Văn Ái bên vườn hoa cúc vừa bị nước lũ nhấn chìm ẢNH: HẢI PHONG

"Hiện hoa đã lớn, nếu đã ngâm trong nước mà mình di chuyển sẽ khiến cây bị động rễ. Tốt nhất là để nguyên rồi xử lý sau. Mà có chuyển thì cũng không biết chuyển đi đâu cho được", ông Ái chia sẻ.

Trong lúc người dân loay hoay tìm cách cứu hoa, Ban Chỉ huy quân sự xã Vệ Giang đã hỗ trợ lực lượng để kê cao các chậu hoa cúc tại những khu vực có thể tiếp cận, hạn chế thiệt hại do nước lũ.

Nhiều tuyến đường ở Vệ Giang còn ngập, chia cắt

Theo báo cáo nhanh ngày 29.11 của UBND xã Vệ Giang, mực nước lũ trên sông Vệ và sông Phước Giang vẫn ở mức cao, gây ngập tại nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn. Một số nơi ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Vệ Giang ẢNH: HẢI PHONG

Các tuyến đường bị ngập gồm: ĐH.26C qua các thôn Vạn Mỹ, Đông Mỹ, Đồng Viên, Hải Môn, Thế Bình; đường bê tông vào xóm Phương Đình Đồng (thôn An Đại); đoạn đường lên cầu An Sơn (thôn Năng Tây); đường bê tông trên kè thôn Thế Bình; đường N16-3 đi Trần Quang Vinh (thôn Nghĩa Mỹ); tuyến ĐH.26B ven sông Vệ thuộc thôn Mỹ Hòa; đường bê tông từ thôn Hải Môn đi thôn Năng Đông và tuyến Nghĩa Hiệp - Nghĩa Thương (cũ) qua thôn Năng Đông.

Độ sâu ngập trung bình trên các tuyến đường từ 0,3 - 0,8 m. Đáng chú ý, diện tích hoa, cây cảnh và hoa màu phục vụ Tết Nguyên đán 2027 tại địa phương vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, khiến người dân chưa thể khắc phục thiệt hại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển, kê cao hoa cúc ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ VỆ GIANG

Đến 19 giờ ngày 28.11, chính quyền xã Vệ Giang đã vận động, di dời 13 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó 10 hộ di dời xen ghép và 3 hộ di dời tập trung. Các hộ sơ tán được bố trí nơi ở, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.

UBND xã Vệ Giang cho biết đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai các phương án ứng phó đã được phê duyệt theo phương châm "4 tại chỗ".

2.580 nhà dân bị ngập, gần 600 hộ phải di dời

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến 19 giờ ngày 28.11, mưa lũ đã gây ngập tại 33 xã, phường với 49 khu dân cư bị ngập, 2.580 nhà dân bị ngập.

Nước lũ tràn vào xã Long Phụng (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Các địa phương có số nhà bị ngập nhiều gồm Thiện Tín (1.115 nhà), Phước Giang (613 nhà), Trà Câu (400 nhà), Nghĩa Hành (239 nhà), Long Phụng (83 nhà), Đình Cương (44 nhà), Nghĩa Giang (43 nhà), Đức Phổ (30 nhà), Mộ Đức (11 nhà)... cùng một số khu vực khác.

Mưa lũ còn khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khỏi vùng ngập và khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Tại các vùng ngập lụt, có 260 hộ đã di dời. Trong đó, Trà Câu có 92 hộ, Thiện Tín 62 hộ, Nghĩa Hành 43 hộ, Phước Giang 30 hộ, Nghĩa Giang 17 hộ, Đình Cương 8 hộ, Đức Phổ 6 hộ, Long Phụng 2 hộ.

Ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lực lượng chức năng đã kịp di dời 339 hộ với 1.381 nhân khẩu. Các điểm có người dân sơ tán gồm thôn Nước Lăng (xã Ba Xa), thôn Nước Lầy (xã Ba Vì), khu vực Tổ Đèo Lâm, thôn Ba Thành (xã Ba Động), xã Sơn Hà, khu vực sạt lở Núi Gò Oát (xã Ba Vinh) và xã Thanh Bồng.

Nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu dân cư gần bờ sông ẢNH: HẢI PHONG

Đến trưa 29.11, nước lũ đã xuống, nhà dân cơ bản hết ngập. Tuy nhiên, một số tuyến giao thông nông thôn ở vùng trũng thấp và các cầu, ngầm tràn thấp vẫn còn ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.