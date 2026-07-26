Lũ quét làm 10 người cắm trại thiệt mạng tại Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn thông báo của cơ quan chức năng cho biết trận lũ quét xảy ra tại khu danh lam thắng cảnh thuộc huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc ngày 26.7 do mưa lớn đột ngột.

Tính đến chiều 26.7, trận lũ quét khiến 10 người thiệt mạng, 23 người bị thương và một số du khách bị mắc kẹt.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) xác định vị trí của trận lũ quét là Khu thắng cảnh Song Thạch Môn (Shuangshimen) nằm ở khu vực miền núi hiểm trở phía nam tỉnh Cam Túc - cách Bắc Kinh khoảng 1.200 km về phía tây nam.

Song Thạch Môn nổi tiếng với các vòm đá tự nhiên, đồng cỏ núi cao và các dòng suối quanh núi, theo AFP. Đây là một địa điểm cắm trại mùa hè rất phổ biến.

Thị trấn Bình Hải, tỉnh Quảng Đông sau bão Noul ngày 26.7 ẢNH: AP

CCTV cho biết: "Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và 174 người khác đã được giải cứu".

Lực lượng an ninh và cứu hỏa địa phương đã điều động các nhóm cứu hộ đến hiện trường và công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều vùng ở Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi bão Noul.

Cây ngã đổ do ảnh hưởng của bão Noul tại tỉnh Quảng Đông ngày 26.7 ẢNH: AP

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc trong ngày 26.7 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt tại tỉnh Giang Tây ở miền đông, Hồ Nam ở miền trung và Quảng Đông ở miền nam.

Bão Noul đổ bộ tỉnh Quảng Đông vào rạng sáng 26.7 và sau đó giảm cấp. Trước đó, chính quyền đã ban bố cảnh báo cao nhất về lũ quét ở một số tỉnh khi cơn bão mạnh nhất năm buộc hơn 700.000 người ở Quảng Đông phải di dời.

Theo dự báo, bão Noul sẽ còn gây mưa lớn cho hầu hết miền nam Trung Quốc trong 2 ngày tới. Bão Noul là cơn bão số 12 trong năm nay và là số 3 trong tháng này tại Trung Quốc.