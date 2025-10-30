Lũ sông Hương dâng cao, đường sắt lại đưa 2 tàu chở 1.100 tấn đá giữ cầu

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 29.10, khi mực nước trên sông Hương đã rút xuống đáng kể, Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đã cho rút 2 đoàn tàu trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên sau 2 ngày nằm trấn giữ, tránh lũ cuốn trôi cầu.

Chiều tối 29.10, đường sắt tiếp tục điều 2 đoàn tàu chở đá trên giữ cầu do lũ trên sông Hương tiếp tục dâng cao ẢNH: NGỌC NĂM

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, do thủy điện Bình Điền tiếp tục xả lũ, nên mực nước tại sông Hương đang lên nhanh. Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đã tiếp tục điều 2 đoàn tàu chạy gia tải cho 2 cây cầu.

Hai đoàn tàu chở đá nặng hơn 1.100 tấn có mục đích gia tải, chống trôi 2 cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên do nước lũ dâng trở lại. Sau khi xếp tải trên cầu và hãm toa xe, đầu máy sẽ được đưa về ga Huế.

Trước đó, chiều 27.10, mực nước sông Hương liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ (TP.Huế). Để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá (gần 700 tấn) án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Nước lũ dâng cao mấp mé mặt cầu, đe dọa an toàn 2 cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên trên sông Hương ẢNH: NGỌC NĂM

Lãnh đạo ngành đường sắt cho hay, việc điều tàu giữ cầu là giải pháp khẩn cấp, thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn, giúp bảo vệ công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.

Theo lãnh đạo Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên, tối 27.10, lũ sông Hương ngập đáy dầm cầu đường sắt Dã Viên (đoạn nối tiếp cầu Bạch Hổ) khoảng 10 cm. Sóng đánh mạnh vào trụ cầu, đe dọa an toàn công trình.

Do đó, khoảng 20 giờ 30 tối 27.10, ngành đường sắt đã điều thêm 1 tàu hàng chở 450 tấn đá lên cầu Dã Viên để tăng tải trọng.