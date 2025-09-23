Lừa bán 2 thửa đất của Vườn Quốc gia Phú Quốc chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng

Chiều ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chuyển kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh An Giang truy tố bị can Nguyễn Thanh Sỹ (41 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phú bị cáo buộc lừa bán đất thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc để chiếm đoạt của người dân số tiền 2,3 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Sỹ bị đề nghị tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do lừa bán 2 thửa đất thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh An Giang, năm 2017, Nguyễn Thanh Sỹ quen biết ông N.M.D ( 63 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) và nói với ông D. rằng Sỹ có 2 thửa đất tại xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ) cần bán. Để tạo lòng tin đối với ông D, Sỹ cam kết với ông D. là đất của Sỹ hợp pháp, không tranh chấp. Nếu ông D. mua thì Sỹ làm giấy tờ ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D đứng tên.

Tuy nhiên, thực chất Sỹ không biết 2 thửa đất này của ai và tình trạng pháp lý như thế nào. Để ông D. tin, Sỹ cam kết với ông D. sẽ làm các thủ tục đo đạc và ra sổ đỏ cho ông D. Đồng thời, Sỹ yêu cầu ông D. làm 2 tờ đơn xin xác nhận nguồn gốc đất cho 2 thửa đất đưa cho Sỹ để đi xác nhận, làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Lúc này, Sỹ nhờ người lên mạng làm giả tờ xác nhận của UBND xã Cửa Cạn vào phía sau của 2 tờ đơn xác nhận để đưa cho ông D làm tin. Ngoài ra, Sỹ còn đưa cho ông D. một bản photo biên nhận kiểm tra đất mang tên ông D. có chữ ký, đóng dấu xác nhận của lãnh đạo UBND xã Cửa Cạn.

Từ những loại giấy tờ này, ông D. tin tưởng những cam kết của Sỹ là đúng và đồng ý mua hai thửa đất trên với số tiền 2,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 thửa đất mà Sỹ bán cho ông D. là đất nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Đến năm 2023, ông D. phát hiện Sỹ lừa bán đất do nhà nước quản lý cho mình để chiếm đoạt tiền nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sau đó, công an vào cuộc bắt giữ Sỹ.