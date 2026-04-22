Lừa bán vàng trên Facebook rồi chiếm đoạt 745 triệu đồng

Trần Cường
22/04/2026 12:02 GMT+7

Sau khi nạn nhân chuyển tiền mua vàng, Đỗ Linh Trang viện đủ lý do để trì hoãn giao vàng, sau đó chặn liên lạc. Bằng hình thức này, Trang đã chiếm đoạt 745 triệu đồng của một bị hại.

Ngày 22.4, Công an Hà Nội tiếp tục phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa bán vàng trên mạng xã hội.

Theo Công an Hà Nội, hiện thị trường vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, giá vàng liên tục leo thang, nhu cầu mua bán, tích trữ vàng trong nhân dân tăng cao. 

Lợi dụng xu hướng này, nhiều đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... để lập các tài khoản ảo, đăng tải thông tin rao bán vàng với giá hấp dẫn, chiếm đoạt tài sản.

Lừa bán vàng trên Facebook rồi chiếm đoạt 745 triệu đồng - Ảnh 1.

Nghi phạm Đỗ Linh Trang

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội tiếp nhận trình báo của một nạn nhân khi mua vàng trên mạng.

Ngày 19.3, PA05 Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ đối tượng lừa đảo là Đỗ Linh Trang (29 tuổi, trú Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận đã dùng tài khoản Facebook tên "Duy Anh" tham gia các hội, nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội Facebook. Để chiếm được lòng tin của bị hại, Trang dùng nhiều hình ảnh, thông tin giả mạo liên quan đến giao dịch vàng.

Công an Hà Nội xác định đã có nạn nhân chuyển hơn 745 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Linh Trang để mua vàng. Sau khi nhận được tiền, Trang viện đủ lý do như về nhà lấy vàng để giao dịch, hoặc nhắn tin hứa hẹn giao hàng trong thời gian ngắn nhằm kéo dài thời gian và tránh sự nghi ngờ của nạn nhân. Sau đó, Trang chặn liên lạc.

Trước tình trạng trên, PA05 Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán vàng với các cá nhân không rõ lai lịch trên mạng xã hội. Chỉ nên mua vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc được cấp phép hoạt động, có địa chỉ, thông tin pháp lý rõ ràng và uy tín.

Cạnh đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền trước khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về người bán, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Bắt 6 nghi phạm mua vàng thật, bán vàng giả

Nhóm 6 nghi phạm ngụ tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã mua vàng thật tại nhiều cửa hàng bán vàng, sau đó chế tác vàng giả để bán lại cho các cửa hàng để chiếm đoạt tài sản.

