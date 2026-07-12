Lực lượng An ninh nhân dân đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 4

Ngày 11.7, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.

"Thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng và nhân dân

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân.

Biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết suốt 80 năm đồng hành cùng đất nước qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn thử thách, lực lượng An ninh nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng lần thứ 4 tặng lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: TUẤN MINH

Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng, một dạ và chỉ biết "còn Đảng là còn mình", hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, sự hy sinh, mưu trí, dũng cảm, nhạy bén đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay với những cống hiến to lớn này, lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng 3 Huân chương Sao vàng, 10 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng trăm tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng nghìn huân huy chương các loại.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục được đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lòng trung thành tuyệt đối, sự hy sinh thầm lặng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng cao cả của lực lượng An ninh nhân dân.

Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới, các yếu tố tác động an ninh không chỉ từ bên trong, bên ngoài như trước đây mà còn từ các không gian mới, hình thái mới…, các mối đe dọa tổng hợp như tấn công mạng, thao túng thông tin, phá hoại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… ngày càng hiện hữu. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh.

Trước những nhiệm vụ mới, thách thức nhưng cũng vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "Phát triển đến đâu, an ninh đến đó", bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Cạnh đó, cần chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị công tác an ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát. Lực lượng An ninh nhân dân phải tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Củng cố thế trận để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, lực lượng An ninh nhân dân, đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, lực lượng An ninh nhân dân sẽ dốc toàn tâm, toàn lực thực hiện các ý kiến chỉ đạo; thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới; quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TUẤN MINH

Đại tướng Lương Tam Quang cũng khẳng định sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "Phát triển đến đâu, an ninh đến đó"; bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới; đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động chống đối trọng điểm kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục tiên phong trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc rễ vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh. Xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới; chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.