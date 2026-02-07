Lực lượng Nga đối mặt ‘thảm họa Starlink’ trên tiền tuyến với Ukraine?

Hôm 5.2, tỉ phú Elon Musk đã đăng lại một hướng dẫn mới từ Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine về việc đăng ký thiết bị đầu cuối Starlink trong lãnh thổ Ukraine.

Sau đó, một loạt bài đăng trên mạng xã hội của Nga cho thấy các thiết bị đầu cuối Starlink đang bị ngắt kết nối hàng loạt dọc theo chiến tuyến. Kyiv Independent dẫn lời một số chỉ huy quân sự Ukraine giấu tên cho biết đã chặn được các tin nhắn từ lực lượng Nga phàn nàn về việc nhiều thiết bị đầu cuối Starlink bị lỗi.

Ông Serhiy Beskrestnov, cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhaylo Fedorov, cho biết việc thiết lập “danh sách trắng” thiết bị Starlink đã khiến quân đội Nga “đối mặt với thảm họa” ở tiền tuyến.

Theo Kyiv Independent, một kênh thông tin thân Nga thừa nhận “Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn bất cứ nơi nào khác đối với các nhóm tấn công tiền tuyến của Nga, ví dụ như ở Kupiansk”.

Nhưng theo tờ báo này, các báo cáo từ tiền tuyến về tác động đối với Nga lại không thống nhất. Một sĩ quan thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine nói rằng “nó thực sự đang có tác động” trong khu vực hoạt động của ông.

Tuy nhiên, một số chỉ huy Ukraine cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga vẫn chưa giảm bớt bất chấp sự cố kết nối.

Trong khi đó, một blogger quân sự thân Nga cho hay “dọc theo toàn bộ chiến tuyến, các trạm Starlink đã ‘ngừng hoạt động’”, nhưng người này cho biết lực lượng Ukraine cũng đang gặp phải tình trạng tương tự.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 95 của Ukraine đi ngang qua một thiết bị thu sóng internet vệ tinh Starlink tại một địa điểm không được tiết lộ, ảnh chụp ngày 18.2.2024 ẢNH: GETTY IMAGES

Quan chức Beskrestnov cũng thừa nhận đã “phát hiện ra rằng có những vấn đề đối với những người Ukraine chưa đăng ký danh sách các trạm Starlink cá nhân”.

Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, người từng là lãnh đạo Bộ Chuyển đổi Số, trước đó vào ngày 1.2 cho biết Ukraine và SpaceX đang hợp tác để chặn Nga truy cập dịch vụ Starlink tại Ukraine.

Kết nối internet vệ tinh tốc độ cao này là một phần không thể thiếu trong hoạt động của quân đội Ukraine. Chính vị vậy, Ukraine buộc phải đảm bảo Starlink vẫn bao phủ nhiều vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cho dù dịch vụ này đã bị chặn trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.

Theo phía Ukraine, từ đầu năm 2025, Nga đã trang bị cho một số máy bay không người lái Geran chuyên tấn công tầm xa của mình các thiết bị đầu cuối Starlink, cho phép các UAV duy trì kết nối với người điều khiển ở sâu bên trong Ukraine hơn bất kỳ công nghệ nào khác. Nhiều đơn vị tiền tuyến của Nga cũng trở nên phụ thuộc vào truy cập internet này.

Nga chưa bình luận về báo cáo của Ukraine cho thấy lực lượng Moscow gắn Starlink lên UAV, cũng như tuyên bố rằng hoạt động tác chiến của Moscow đang bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Ukraine, Nga dường như vẫn có phương án khác, như gắn thẻ SIM điện thoại của nhà mạng Ukraine vào UAV để khai thác mạng di động địa phương.