Luôn tiên phong trên những mặt trận nóng của đất nước

Nhìn lại năm 2021, bản thân tôi luôn cảm thấy nguồn động viên và khích lệ to lớn khi được cơ hội đồng hành cùng các hoạt động của Báo Thanh Niên. Đến nay, tờ báo vẫn luôn giữ được ngọn lửa hừng hực của người thanh niên khi luôn tiên phong, xung kích nơi tuyến đầu của những vấn đề thời sự, đột phá vào những chủ đề nóng nhất để không chỉ thông tin, phản ánh đến bạn đọc mà còn góp phần kiến nghị những giải pháp, hành động giúp cho chính quyền, người dân, doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn gian nan nhất của đại dịch. Tôi đặc biệt ấn tượng các loạt bài khôi phục, mở cửa du lịch, thích ứng an toàn sau dịch bệnh mà Thanh Niên tổ chức. Những bài viết đã làm thay đổi căn bản góc nhìn của nhà quản lý và thức tỉnh các doanh nghiệp, người dân đồng lòng quyết tâm mở cửa, mang lại kết quả hôm nay chúng ta tự hào du lịch VN đã từng bước trở lại sau một quãng thời gian khó khăn, đóng cửa hạn chế do dịch bệnh... Thanh Niên đã vươn lên với vai trò chất men xúc tác, mang đến sự thấu hiểu và đồng lòng của cả 3 nhà góp phần chuyển biến tình hình, đem lại giải pháp tích cực cho xã hội trong bối cảnh VN đương đầu với một đại dịch chưa có tiền lệ. Có thể nói, khó khăn của 2021đã làm bật lên bản lĩnh và sự dấn thân của mọi người, mọi lĩnh vực mà trong đó, Thanh Niên xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy cho mọi người.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn

(Hà Khanh ghi)