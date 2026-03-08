Lương 10 triệu đồng/tháng thấy đủ, lương 40 triệu đồng/tháng thấy áp lực

Trên mạng xã hội Threads, thành viên Lê Ni Na đăng tải bài viết kể về đợt tết vừa qua về quê đã nhận được vô số lời hỏi thăm, và trong số đó cảm thấy áp lực vì câu hỏi "lương mỗi tháng được bao nhiêu?". Lê Ni Na cho biết: "Mình 28 tuổi, lương 15 triệu đồng/tháng thì có thấp không?" và băn khoăn: "Lương bao nhiêu là cao?". Từ đây, nhiều người cũng thắc mắc tương tự, xoay quanh chuyện lương.

Chị Lê Thị Hoàng Anh (32 tuổi), đang ở chung cư Ehome 3 (P.An Lạc, TP.HCM; trước đây là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết mức lương hiện tại là 22 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chị Anh nói: "Không biết như vậy có phải là mức lương cao hay không? Vì 22 triệu đồng nghe thì nhiều. Nhưng trừ tiền thuê nhà 6 triệu đồng, ăn uống 6 triệu đồng, rồi tiền xăng xe, điện nước, hiếu hỉ… cuối tháng còn lại không bao nhiêu. Nếu muốn tiết kiệm 5 – 7 triệu thì phải rất kỷ luật".

Chị Anh cũng cho biết mức lương 18 triệu đồng/tháng từng là "cột mốc mơ ước" khi còn là sinh viên. "Nhưng khi đạt được rồi, thậm chí vượt qua, tôi lại thấy nó chỉ vừa đủ sống. Cao hay không phụ thuộc vào mình đang đứng ở đâu", chị Anh nói.

Tìm việc, một trong những vấn đề người trẻ quan tâm là mức lương mỗi tháng ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi, ngụ ở 119 đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10, TP.HCM) cho biết nhận mức lương khoảng 11 triệu đồng/tháng, chưa tính tăng ca. "Với tôi, 10 – 12 triệu đồng là cao rồi. Vì gia đình ở quê làm nông, trước đây ba mẹ thu nhập không ổn định. Tôi gửi về 4 triệu đồng/tháng, vẫn dư để dành", Huyền nói.

Huyền cũng nói: "Tôi không quá bận tâm chuyện so sánh. Thấy người ta lương 30 – 40 triệu đồng/tháng cũng ham, nhưng nghề khác, trình độ khác. Tôi hài lòng với khả năng hiện tại".

Ngược lại, Huỳnh Thụy Linh (27 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng lại chia sẻ cảm giác áp lực thường trực. "Chi phí sinh hoạt của tôi cao, môi trường xung quanh toàn người giỏi, lương cả trăm triệu đồng/tháng. Tự nhiên tôi thấy mức lương 40 – 50 triệu đồng/tháng vẫn chưa là gì".

Linh kể thêm: "Mức lương cao thường đi kèm trách nhiệm lớn. Càng lên cao càng sợ mất vị trí. Tôi phải học liên tục, làm việc 10 – 12 tiếng/ngày. Nếu hỏi lương đó có cao không, tôi nói có. Nhưng đổi lại là thời gian và sức khỏe".

Lương là chủ đề được nhiều người trẻ quan tâm ẢNH: HUYỀN LINH

Theo ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTL Tuấn Minh (P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM), không ít người trẻ lấy mốc thu nhập theo độ tuổi làm thước đo thành công. "Nhưng việc so sánh như vậy thiếu cơ sở. Thu nhập phụ thuộc vào ngành nghề, kỹ năng, vị trí, khu vực làm việc. Một kỹ sư công nghệ thông tin có thể đạt 30 – 40 triệu đồng/tháng khi 28 tuổi. Nhưng một giáo viên, nhân viên hành chính thì lộ trình khác", ông Minh nói.

Ông Minh cho rằng thay vì hỏi "lương bao nhiêu là cao", người trẻ nên hỏi "thu nhập đó có tương xứng với giá trị bản thân tạo ra không?".

"Ở góc độ thị trường lao động, lương là sự trao đổi giữa năng lực và nhu cầu doanh nghiệp. Có người lương 15 triệu/đồng nhưng làm việc nhẹ nhàng, ổn định, cân bằng cuộc sống. Có người 50 triệu đồng/tháng nhưng căng thẳng liên tục. Không thể chỉ nhìn con số. Và người trẻ thường có xu hướng nghĩ rằng ai cũng đang kiếm rất nhiều tiền, trừ mình. Điều đó là không nên. Việc so sánh thu nhập một cách thiếu bối cảnh dễ gây cảm giác tự ti, áp lực và quyết định sai lầm, như nhảy việc liên tục chỉ vì lương, bỏ qua yếu tố học hỏi và phát triển dài hạn", ông Minh nói.

Đỗ Minh Anh (27 tuổi, ngụ ở DT753B, P.An Phú, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì cho rằng một khía cạnh khác của "lương cao" là khả năng quản lý tài chính. Vì không ít người trẻ có thu nhập 30 – 40 triệu đồng/tháng nhưng cuối năm vẫn không có khoản tiết kiệm đáng kể.

"Tôi từng có thời gian thu nhập gần 50 triệu đồng/tháng nhờ thưởng doanh số. Nhưng vì nghĩ bản thân kiếm được nhiều nên chi tiêu thoải mái. Đến lúc thị trường khó khăn, thưởng giảm, tôi mới thấy áp lực nợ nần", Anh kể và cho rằng "cao" không chỉ nằm ở con số nhận được, mà còn ở phần giữ lại. "Nếu lương 20 triệu đồng/tháng mà tiết kiệm được 8 – 10 triệu/tháng, với tôi đó là cao. Chứ lương 45 triệu đồng/tháng mà không tiết kiệm được gì thì không thể gọi là cao được", Anh nói.

Nhiều người trẻ cho rằng dù với mức lương nào thì cũng cần tiết kiệm mỗi tháng ẢNH: THANH NAM

Thay vì hỏi "lương bao nhiêu là cao"...

Nguyễn Thị Bích Trâm (27 tuổi, ngụ ở 60 Vĩnh Viễn, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.2, Q.10, TP.HCM) cho biết: "Mức lương hiện tại nhận được là 12 triệu đồng/tháng. Tuy không cao so với bạn bè làm doanh nghiệp. Nhưng tôi được làm công việc bản thân thích và nhất là có thời gian cho gia đình. Chỉ cần vậy là tôi thấy đủ".

Trâm cũng cho hay: "Tôi từng có cơ hội chuyển sang công ty tư nhân với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên tôi đắn đo nhiều. Cuối cùng tôi chọn ở lại vì môi trường phù hợp. Có thể vài năm nữa tôi sẽ nghĩ khác, nhưng hiện tại, "mức lương cao" với tôi là được sống đúng giá trị".

Ở chiều ngược lại, một số người xem lương cao là mục tiêu rõ ràng để đổi đời. Qua đó họ đặt mục tiêu thu nhập 80 triệu đồng, 100 triệu đồng/tháng trước 35 tuổi…

Theo chuyên gia tài chính cá nhân Nguyễn Hồng Phước, Công ty Kế toán Thịnh Phát Financial (P.Tân Thuận, TP.HCM ; trước là P.Bình Thuận, Q.7. TP.HCM), cho rằng khái niệm "cao" mang tính tương đối, phụ thuộc vào những yếu tố như: mặt bằng chung xã hội, chi phí sinh hoạt nơi ở, giai đoạn cuộc đời (độc thân, có gia đình, nuôi con), mục tiêu tài chính dài hạn…

"Một người độc thân ở TP.HCM có thể sống thoải mái với 20 – 25 triệu đồng/tháng. Nhưng một gia đình trẻ với hai con nhỏ có thể cần 40 – 50 triệu đồng/tháng để duy trì mức sống tương đương. Thế nên, thay vì hỏi lương bao nhiêu là cao, hãy tự hỏi thu nhập hiện tại có giúp bạn tiến gần mục tiêu mình đặt ra không? Mục tiêu đó có thể là mua nhà, tích lũy 6 tháng chi phí dự phòng, đầu tư cho bản thân, hay đơn giản là có thời gian bên gia đình...", ông Phước nói.

"Trong một xã hội chuyển động nhanh, thu nhập vẫn là thước đo quan trọng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số, rất dễ rơi vào vòng xoáy so sánh không hồi kết. Lương 10 triệu đồng/tháng có thể là cao với một sinh viên mới ra trường. Lương 50 triệu đồng/tháng có thể vẫn chưa đủ với một người gánh nhiều trách nhiệm gia đình. Và lương 20 triệu đồng có thể là "đủ cao" nếu nó mang lại sự bình yên... Theo tôi, "cao" không phải là bao nhiêu tiền, mà là mức độ phù hợp giữa thu nhập, nhu cầu và giá trị sống mỗi người", ông Phước nói thêm.