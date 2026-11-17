Với Lương Thế Thành, việc đón thêm thành viên mới không chỉ là niềm vui mà còn là một dấu mốc khiến anh nhìn lại cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nếu lần đầu làm cha mọi thứ còn nhiều bỡ ngỡ, thì ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên có thêm trải nghiệm nhưng cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Làm cha lần hai ở tuổi ngoài 40

Lương Thế Thành cho biết hành trình chăm sóc con thứ hai khác hoàn toàn so với lần đầu. Những kỹ năng từng có gần như phải học lại từ đầu, trong khi sức khỏe không còn sung sức như trước khiến nam diễn viên phải chủ động điều chỉnh công việc để dành thời gian cho gia đình.

Nam diễn viên chia sẻ, trước khi đón con đầu lòng, anh cảm thấy bản thân khá chủ động và sung sức. Thế nhưng, sau 8 năm, khi gia đình có thêm thành viên mới, mọi thứ trở nên bỡ ngỡ. Từ việc tắm cho con đến cho con bú, hai vợ chồng đều phải tìm hiểu lại thông tin để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.

"Những kỹ năng từ 8 năm trước gần như biến mất hết rồi, mình phải học lại từ đầu. Chăm con cũng vậy, mình khá cập rập, từ việc tắm con đến cho con bú đều phải tìm hiểu lại mọi thứ trên mạng, để tìm ra cách chăm sóc phù hợp nhất", Lương Thế Thành kể.

Điều khác biệt lớn nhất mà nam diễn viên nhận thấy nằm ở sức khỏe. Nếu như trước đây, anh có thể thức đêm chăm con rồi tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau, thì hiện tại, việc thức xuyên đêm khiến anh nhanh chóng mệt mỏi, chóng mặt và phải nghỉ ngơi.

"Ngày xưa, hai vợ chồng vừa chăm con, vừa đi quay phim, vừa lo công việc nhà mà Thành cảm thấy không mệt nhiều. Còn hiện tại, chăm con xuyên suốt từ đêm đến sáng là bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, buộc phải đi ngủ chứ không thể tiếp tục làm những việc bình thường", anh chia sẻ.

Dàn diễn viên Trại giam hạnh phúc tại sự kiện ra mắt phim ẢNH: ĐPCC

Sự thay đổi về thể trạng khiến Lương Thế Thành phải cân đối lại công việc và thời gian dành cho gia đình. Từ khi vợ mang thai khoảng tháng thứ tư, thứ năm, nam diễn viên đã bắt đầu gác lại các dự án. Sau khi hoàn thành bộ phim Trại giam hạnh phúc, anh không nhận thêm dự án mới, chỉ duy trì hoạt động diễn kịch tại sân khấu vì công việc này không chiếm quá nhiều thời gian.

Lương Thế Thành cho biết anh muốn dành thời gian chăm sóc vợ con, giữ gìn sức khỏe để có thể đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn này. Với nam diễn viên, làm cha lần thứ hai không chỉ là trải nghiệm mới mà còn là dịp để anh nhìn nhận lại giới hạn của bản thân, học cách sắp xếp cuộc sống phù hợp hơn so với trước đây.

Vợ ủng hộ khi thay đổi hình tượng trên màn ảnh

Trong Trại giam hạnh phúc, Lương Thế Thành thử sức với Long Đầu Bò - nhân vật có tính cách gai góc, độc ác và mang màu sắc biến thái. Đây là dạng vai khác biệt so với hình tượng hiền lành, chính diện mà nam diễn viên thường đảm nhận trước đó.

Để đáp ứng yêu cầu của vai diễn, anh sẵn sàng thay đổi, thậm chí hy sinh ngoại hình. Khi định trang và hóa trang hoàn tất, chính Lương Thế Thành cũng bất ngờ trước diện mạo của mình trong gương. Sự thay đổi này trở thành chất xúc tác để anh đầu tư nhiều hơn vào tính cách của Long Đầu Bò.

Lương Thế Thành thừa nhận Long Đầu Bò là vai diễn khó trong sự nghiệp của anh ẢNH: NSX

Trước khi nhận vai phản diện, nam diễn viên cũng trao đổi với bà xã về nhân vật. Anh may mắn khi Thúy Diễm cũng là diễn viên, có sự đồng cảm với những lựa chọn nghề nghiệp của chồng. Theo Lương Thế Thành, vợ không phản đối mà còn động viên anh thử sức, xem đây là bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Tuy ủng hộ chồng trên con đường làm nghề, bà xã Lương Thế Thành vẫn không khỏi bất ngờ khi anh trở về nhà với tạo hình Long Đầu Bò. Để hóa thân vào nhân vật, nam diễn viên phải cạo trọc đầu, xăm hình giả từ cổ đến chân.

Phản ứng của bà xã cũng khiến anh nhớ mãi. Khi nhìn thấy chồng với đầu cạo trọc và hình xăm phủ kín người, cô giật mình, không muốn nằm chung giường. Bên cạnh đó, lớp mực vẽ chưa khô hoàn toàn, có thể dính lên chăn ga nên Lương Thế Thành phải ra sofa ngủ.

Ở tuổi ngoài 40, Lương Thế Thành vẫn muốn tiếp tục thử sức với những dạng vai mới để làm giàu thêm hành trình diễn xuất. Dẫu vậy, việc làm cha lần thứ hai cũng nhắc anh rằng bên cạnh sự nghiệp, gia đình là điều cần được ưu tiên và chăm chút bằng thời gian, sự hiện diện mỗi ngày.