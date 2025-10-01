Lương tối thiểu có thể tăng thêm 7,2%: Nhiều lao động trẻ quan tâm

Lương tối thiểu tăng, công nhân cảm thấy "công việc được coi trọng hơn"

Không ít lao động trẻ kỳ vọng lương tối thiểu tăng sẽ mở ra cơ hội sống "dễ thở" hơn. Nguyễn Văn Tín (20 tuổi, công nhân cơ khí tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; trước đây là xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), bày tỏ: "Chỉ cần có thêm vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, tôi có thể trang trải tiền học nghề buổi tối. Tôi mong mình nâng tay nghề để sau này không phải mãi đi tăng ca cực khổ".

Lê Thị Minh Thư (22 tuổi, làm việc tại một công ty gỗ ở P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước đây là P.Bình Nhâm, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) nói: "Thu nhập hiện giờ chỉ vừa đủ trả phòng trọ, mua sắm cá nhân rất hạn chế. Nếu lương tối thiểu tăng thì tôi sẽ tiết kiệm để gửi thêm về cho ba mẹ ở quê. Quan trọng hơn, nó cho tôi nói riêng và công nhân nói chung có cảm giác công việc được coi trọng hơn".

Theo Thư: "Niềm tin này, dù nhỏ bé, cũng là động lực để nhiều lao động trẻ như tôi tiếp tục gắn bó với công việc, trong bối cảnh không ít người có xu hướng bỏ xưởng, nghỉ việc vì thu nhập không đáp ứng được nhu cầu cơ bản".

Với nhiều công nhân, việc lương tối thiểu có thể tăng thêm 7,2% từ ngày 1.1.2026 là thông tin đem lại sự phấn khởi ẢNH: THANH NAM

Ở chiều ngược lại, có những doanh nghiệp vừa và nhỏ lo lắng việc tăng lương sẽ khiến chi phí sản xuất "phình" to.

Ông Lê Quang Huy, chủ một doanh nghiệp gỗ ở xã Vĩnh Tân, TP.HCM (trước đây là TT.Tân Bình, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), chia sẻ: "Công nhân của tôi đa phần là người trẻ từ 18 đến 25 tuổi. Nếu lương cơ bản tăng thì chắc chắn tôi phải cân nhắc giá sản phẩm, hoặc giảm tuyển thêm người. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu không tăng lương, công nhân dễ bỏ việc".

Anh Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Minh Hà, xã Bình Hưng, TP.HCM (trước đây là xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM), nói: "Thực tế, mức tăng lương tối thiểu chưa chắc đã đủ bù trượt giá cho lao động trẻ. Nhưng lại khiến quỹ lương nói riêng và chi phí của doanh nghiệp nói chung tăng thêm. Có khả năng, sẽ phải tính toán lại giá thành trong khi sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn".

Dẫu vậy, ông Hùng cũng nói: "Công nhân vốn luôn ở tuyến đầu của những ngành nghề nặng nhọc và có thu nhập khiêm tốn. Mỗi lần chính sách lương tối thiểu được điều chỉnh, họ là những người mong ngóng nhiều nhất. Hy vọng rằng, từ 1.1.2026, con số 7,2% kia của câu chuyện lương tối thiểu tăng không chỉ đơn giản là vài trăm ngàn đồng cộng thêm vào bảng lương, mà sẽ giúp công nhân vơi bớt nặng gánh "cơm áo gạo tiền". Qua đó, giúp họ có thêm niềm hy vọng sống bớt chật vật hơn, được nhìn thấy công sức của mình được ghi nhận".

Có những công nhân cho biết không chỉ sống bằng lương tối thiểu, mà còn dựa vào tiền tăng ca ẢNH: THANH NAM

Nhưng… mức tăng này có đủ để sống?

Nguyễn Thị Kiều Oanh (24 tuổi, làm việc ở Công ty may Việt Thắng, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: "Mỗi tháng tôi đang nhận mức lương cơ bản khoảng 5 triệu đồng, cộng thêm tăng ca thì khoảng 8 triệu đồng. Tiền phòng trọ, điện nước, ăn uống đã gần 6 triệu đồng. Nếu tăng lương tối thiểu thì tôi mừng. Tuy nhiên không biết có theo kịp giá thuê phòng trọ, tiền cá, thịt, rau ngoài chợ hay không?".

Anh Trần Văn Khải (32 tuổi, công nhân dây chuyền một công ty điện tử ở khu công nghiệp Sóng Thần 1 (tỉnh Bình Dương cũ, nay là P.Dĩ An, TP.HCM), nói: "Nếu được tăng lương thì ai cũng mừng. Nhưng thực tế, đã nhiều lần lương vừa tăng thì giá cả cũng "đội" lên. Cuối cùng công nhân cũng chỉ đủ sống chứ khó dư dả. Điều tôi hy vọng là mức tăng này có thể giúp dành dụm thêm ít tiền mỗi tháng để gửi về quê cho ba mẹ".

Những băn khoăn ấy của anh Khải hay Oanh cũng phần nào phản ánh tâm trạng chung của không ít người trẻ lao động tay chân. Họ mừng khi Bộ Nội vụ chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu thêm 7,2%, áp dụng từ 1.1.2026, đồng nghĩa thu nhập có thể sắp tăng. Nhưng song song đó, họ cũng lo lắng vì "cái ăn, cái ở" ngày càng đắt đỏ.

Nguyễn Thị Thảo (27 tuổi, làm công nhân may ở P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM; trước đây là P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM), tính toán: "Nếu lương tối thiểu tăng thêm 7,2%, tức khoảng vài trăm ngàn mỗi tháng, thì chỉ đủ bù tiền chợ tăng giá. Còn muốn dư chút ít thì vẫn phải đi ca đêm hoặc nhận thêm hàng gia công tại nhà".

Có những người trẻ làm công nhân cho biết, họ không chỉ sống bằng lương tối thiểu, mà còn dựa vào tiền tăng ca. "Nhưng tăng ca nhiều đồng nghĩa với sức khỏe giảm, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Đây chính là vòng luẩn quẩn mà người lao động trẻ đang mắc kẹt", Nguyễn Văn Quốc (29 tuổi, công nhân giày da, làm việc ở khu công nghiệp Tân Tạo, P.Tân Tạo, TP.HCM; trước đây là P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho hay.

Cũng theo Quốc, tăng lương tối thiểu là bước tiến tích cực, thể hiện nỗ lực của nhà nước trong việc bảo đảm đời sống cho người lao động.

"Tuy nhiên, mức tăng 7,2% cần đi kèm biện pháp kiểm soát giá cả, đặc biệt là nhu yếu phẩm và nhà trọ. Nếu không, thu nhập tăng chỉ là "chạy theo" giá cả, chứ không thật sự cải thiện chất lượng sống cho những người làm công nhân. Vì những người công nhân thường chưa tích lũy được nhiều, phần lớn tiền lương đều dồn cho sinh hoạt hàng tháng. Nên khi có bất kỳ biến động nào từ giá cả cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Thật mong chính sách lương sẽ gắn liền với các gói hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục… để giúp lao động trẻ yên tâm gắn bó lâu dài", Quốc nói.