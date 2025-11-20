Lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhanh chóng chấp thuận công bố hồ sơ Epstein

Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát vào hôm 18.11 đã bỏ phiếu gần như nhất trí với quyết định buộc Bộ Tư pháp phải công bố thêm hồ sơ về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Hạ viện đã thông qua dự luật này với chỉ một phiếu chống.

“Trong cuộc bỏ phiếu này, 427 phiếu thuận, 1 phiếu chống, trên 2/3 phiếu thuận, các quy định bị đình chỉ, dự luật được thông qua và không có phản đối nào, đề nghị xem xét lại được đề xuất”.

Nghị quyết yêu cầu công bố tất cả các hồ sơ không thuộc dạng mật về ông Epstein sau đó đã được gửi đến Thượng viện, cũng do đảng Cộng hòa chiếm đa số, và Thượng viện đã nhanh chóng phê chuẩn.

Dự luật hiện có thể được chuyển đến Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành sớm nhất là vào ngày 19.11.

Theo hai người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này, Nhà Trắng đã bị bất ngờ khi dự luật được quốc hội thông qua quá nhanh chóng. Họ cho biết đã dự kiến việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn tại Thượng viện.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu tại tòa nhà Quốc hội ở Washington (Mỹ), ngày 18.11.2025 ẢNH: REUTERS

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự định sẽ ký thông qua khi dự luật được chuyển đến bàn làm việc của ông.

Đây là một kết quả mà ông Trump từng phản đối trong suốt nhiều tháng, trước khi thay đổi quyết định cách đây hai ngày.

Diễn biến này nối tiếp những cuộc tranh cãi nội bộ công khai giữa các nghị sĩ Cộng hòa, và cả giữa Tổng thống Trump và một số người ủng hộ trung thành nhất của ông.

Ông Trump tỏ ra thất vọng về sự chú ý đổ dồn vào vấn đề này vài giờ trước cuộc bỏ phiếu: “Về hồ sơ Epstein, tôi không liên quan gì đến Jeffrey Epstein. Tôi đã đuổi ông ta khỏi câu lạc bộ của mình nhiều năm trước vì tôi nghĩ ông ta là một kẻ bệnh hoạn biến thái. Nhưng tôi đoán mình đã đúng”.

Ông Epstein đã chết trong khi thi hành án tù vào năm 2019. Sinh thời ông là một nhà tài chính ở New York, từng giao du với một số nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ.

Trong các thập niên 1990 và 2000, ông Trump đã từng giao du và tiệc tùng với ông Epstein, trước khi xảy ra điều mà ông mô tả là rạn nứt trong quan hệ. Ông Trump cho biết ông không liên quan gì đến tội ác của Epstein và gọi vấn đề này là “trò lừa bịp của đảng Dân chủ”.