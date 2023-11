Lưu Hương Giang: Phụ nữ khí chất hơn sau khi vượt qua sóng gió

Lưu Hương Giang trình diễn bản hit Đừng ngoảnh lại thể hiện sự mạnh mẽ, dứt khoát của phụ nữ sau khi chia tay NSX

Tập 3 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phát sóng tối 11.11 tiếp nối những phần trình diễn solo của 11 nữ nghệ sĩ cuối cùng và lập nhóm thi đấu cho vòng công diễn đầu tiên. Bên cạnh Mỹ Linh, Yến Trang, Quỳnh Nga, Khổng Tú Quỳnh..., Lưu Hương Giang cũng có màn trở lại đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ "đốt cháy" sân khấu bằng bản hit Đừng ngoảnh lại (ca khúc do cô sáng tác từng gây sốt cách đây hơn chục năm) bằng phong cách rock đầy cá tính, mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca 40 tuổi thể hiện khả năng rap trên sân khấu lớn. Người đẹp gây phấn khích với giọng hát nội lực cùng những khoảnh khắc đầy máu lửa, thần thái và nhận về số điểm 83 từ ban cố vấn.



Bên cạnh phần trình diễn tràn đầy năng lượng, Lưu Hương Giang còn gây ấn tượng với trang phục cá tính mang hơi hướng rock-chic. Nữ ca sĩ khoe dòng chữ ở mặt sau ở chiếc áo khoác gửi gắm thông điệp: "Tự do muôn năm". Cô giải thích: "Thực ra không phải nói về cá nhân mà tôi đang nghĩ rằng là sự tự do của con người chính là thứ quý giá nhất. Và đặc biệt là nghệ sĩ, khi họ được tự do, thăng hoa, được sống như những gì mình muốn thì đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi muốn truyền thông điệp này đến tất cả các 'chị đẹp' trong chương trình".

Nhiều khán giả cho rằng phần trình diễn solo của Lưu Hương Giang xứng đáng nhận được điểm số cao hơn NSX

Sau khi phát sóng, phần trình diễn của Lưu Hương Giang nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người xem bày tỏ sự thích thú, phấn khích khi nghe lại ca khúc nổi tiếng một thời và cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1983 xứng đáng nhận được điểm số cao hơn thế.

Tại fanpage của chương trình, không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc về điểm số của giọng ca Giọt sương và chiếc lá: "Màn này của chị Giang xứng đáng hơn 83 điểm, phải tầm 88, 89 cơ. Một trong số các tiết mục mãn nhãn, mãn tai từ đầu chương trình đến giờ, đúng chất Lưu Hương Giang, quá đỉnh", "Tiết mục quá hay mà điểm thì thấp", "Hấp dẫn quá Lưu Hương Giang! Sau tiết mục này mình cảm thấy chương trình này chấm điểm cảm tính. Tiêu chí không rõ ràng", "Tiết mục của Lưu Hương Giang ta nói xem không rời mắt luôn, xem mà nó đã. Nghĩ sao có 83 điểm, ít ra cũng cho 88 điểm bằng mấy 'chị đại' kia"…

Sau sóng gió, nữ ca sĩ 40 tuổi trở lại với hình ảnh tích cực CHỤP MÀN HÌNH

Trong chương trình, Lưu Hương Giang cũng có những chia sẻ về giá trị của phụ nữ khi ở độ tuổi ngoài 30 và quan điểm làm nghề. Trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp, đời tư, chủ nhân hit Quá yêu bộc bạch: "Một người phụ nữ trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, khí chất của mình nhiều hơn sau khi vượt qua những sóng gió. Vẻ đẹp đó mới là vẻ đẹp thật sự cuốn hút".

Ở tuổi 40, nữ ca sĩ mong muốn có những trải nghiệm mới mẻ hơn và tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một trong số đó. "Tôi là một người rất hay bị ngại, cái đó lẽ ra không phải là một tính cách của người nghệ sĩ. Tôi hy vọng rằng sẽ có đủ thời gian, có đủ sự gần gũi để tôi có thể coi những đồng nghiệp của mình trong chương trình, trong trải nghiệm lần này đều là những người thân của mình và xả hết mình để thể hiện đúng con người của mình", giọng ca 8X chia sẻ.

Cô cũng bộc bạch thêm: "Đều là những người làm nghề chuyên nghiệp nên khi bước lên sân khấu rồi, mọi người sẽ tìm ra cho mình một cách để tỏa sáng riêng và tôi thấy rằng gần như không có ai giống ai hết. Lúc mọi người ngồi trong phòng chờ nói chuyện với nhau thì rất gần gũi, không giống những gì mà mọi người nhìn thấy nhau trên báo chí, truyền thông, nhưng lúc lên sân khấu lại họ biến thành một con người khác. Và tôi nghĩ đó là một điều thú vị của một nghệ sĩ, một người có hào quang".

Lưu Hương Giang bên cạnh các nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cô xem chương trình là cơ hội để mình chơi với âm nhạc và thử thách bản thân ở những khía cạnh mới mẻ NSX

Sự trở lại của Lưu Hương Giang qua chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhận được sự chú ý của nhiều khán giả bởi cô đã có hơn 5 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Giọng ca Mùa thu đã hết chia sẻ khoảng thời gian đó bản thân tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực kinh doanh nên không cho ra mắt sản phẩm mới. Tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ mới trở lại với nghệ thuật thông qua E.P Mất anh em tìm lại thấy chính mình. Sự trở lại tích cực của nghệ sĩ 8X khiến khán giả mong chờ một Lưu Hương Giang đầy nhiệt huyết, cháy bỏng và mạnh mẽ như những gì cô từng thể hiện trong giai đoạn đầu sự nghiệp.