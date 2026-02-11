Lưu trữ hình ảnh quý giá vào SSD có thể khiến bạn mất trắng dữ liệu

Bạn đang tin tưởng vào tốc độ và độ bền của ổ cứng SSD? Bạn cũng nghĩ rằng chỉ cần chép ảnh gia đình vào SSD rồi cất vào tủ là an tâm? Hãy suy nghĩ lại. Một 'sát thủ thầm lặng' mang tên rò rỉ điện tích có thể đang âm thầm xóa sạch dữ liệu mà bạn không hề hay biết.

Cần lưu ý khi muốn lưu trữ dữ liệu lâu dài trên SSD ẢNH: PHONG ĐỖ

Cái bẫy của sự tiện lợi

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của SSD. Chúng nhanh, bền và không sợ va đập. Nhưng chính công nghệ lưu trữ bằng điện tích – thứ làm nên sức mạnh của SSD - lại là điểm yếu khi dùng để lưu trữ lâu dài. Khác với ổ cứng HDD truyền thống lưu dữ liệu bằng từ tính bền bỉ, SSD giống như một chiếc bình chứa điện tích bị rò rỉ dần theo thời gian. Nếu không được cấp điện thường xuyên, dữ liệu bên trong sẽ tự 'bốc hơi'.

SSD hư không báo trước

Nếu như ổ cứng HDD cũ thường phát tín hiệu bằng những tiếng kêu lọc cọc trước khi hư hỏng, giúp người dùng nhận biết và có thời gian sao lưu, thì SSD lại dễ hư bất ngờ. Nó có thể hoạt động hoàn hảo hôm nay nhưng hoàn toàn 'mất tín hiệu' vào ngày mai do lỗi bộ điều khiển. Một khi SSD đã hỏng, khả năng cứu vãn dữ liệu là cực thấp và tốn kém.

Lời khuyên cho việc lưu trữ dữ liệu

Để bảo vệ những tài liệu quý giá, các chuyên gia khuyến cáo không nên lưu dữ liệu vào một nơi. HDD vẫn là lựa chọn kinh tế và tin cậy nhất cho việc lưu trữ 'lạnh' (ít sử dụng tới dữ liệu). Nếu bạn vẫn muốn dùng SSD, hãy nhớ cắm điện ít nhất 2 lần mỗi năm để 'làm tươi' dữ liệu và luôn có ít nhất 2 bản sao ở các thiết bị khác nhau hoặc trên đám mây.