Lưu ý gì khi sử dụng ô tô hybrid cắm sạc ngoài?

Thời gian gần đây, dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV) đang trở nên phổ biến tại Việt Nam, được nhiều khách hàng quan tâm nhờ kết hợp linh hoạt giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Tuy nhiên, do đặc thù công nghệ, cách vận hành, sử dụng dòng xe này khác biệt hoàn toàn so với xe hybrid tự sạc (HEV).

Xe hybrid sạc ngoài có cách sử dụng đặc biệt, khác hoàn toàn xe hybrid thông thường ẢNH: FORD GLOBAL

Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi vận hành xe PHEV:

Thường xuyên sạc pin thay vì chỉ dùng động cơ

Nhiều người vẫn mặc định có thể vận hành xe PHEV như xe hybrid thông thường, không nhất thiết phải cắm sạc. Thực tế, khối pin trên xe PHEV có dung lượng lớn và nặng hơn so với xe HEV. Nếu pin cạn kiệt, động cơ xăng phải gánh thêm tải trọng của hệ thống điện trong khi không nhận được sự hỗ trợ từ mô-tơ, khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng cao.

Người dùng nên thường xuyên cắm sạc pin cho xe hybrid dạng PHEV ẢNH: BMW

Chia sẻ về vấn đề này, anh Phan Chí Hiếu, cố vấn dịch vụ một hãng ô tô tại TP.HCM cho biết: "Hệ thống quản lý pin trên xe PHEV được thiết kế để duy trì năng lượng, giúp bảo vệ các cell pin. Nếu chủ xe để tình trạng pin 0% liên tục trong thời gian dài, có thể khiến điện áp tụt dưới ngưỡng an toàn, dẫn đến hư hỏng, chai pin".

Để đảm bảo hiệu suất, người dùng cần duy trì thói quen sạc điện nhằm giữ pin luôn trong trạng thái hoạt động an toàn, lý tưởng.

Hạn chế sạc bằng động cơ xăng

Nhiều tài xế có thói quen sử dụng chế độ sạc pin bằng động cơ đốt trong khi đang di chuyển. Về mặt kỹ thuật, việc dùng xăng để tạo ra điện năng thông qua máy phát là phương án kém hiệu quả nhất. Chi phí để sạc đầy pin bằng xăng thường cao gấp 3 - 4 lần so với việc sạc trực tiếp từ nguồn điện, đặc biệt khi di chuyển tốc độ cao.

Hạn chế sạc pin xe PHEV bằng động cơ xăng ẢNH: BÁ HÙNG

Chế độ sạc bằng động cơ xăng chỉ nên xem là giải pháp bất đắc dĩ khi xe vào các khu vực yêu cầu không phát thải. Việc lạm dụng chế độ này khiến động cơ xăng luôn phải làm việc ở cường độ cao, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tuổi thọ hệ thống.

Bảo dưỡng hệ thống làm mát pin thường xuyên

Khác với xe dùng động cơ đốt trong, chỉ cần quan tâm đến nước làm mát động cơ, xe PHEV có hệ thống làm mát riêng biệt cho bộ pin dung lượng lớn. Pin tỏa nhiệt trong quá trình sạc/xả liên tục khi tăng tốc. Nếu hệ thống làm mát gặp sự cố, hệ thống sẽ giới hạn công suất để bảo vệ pin, có thể ảnh hưởng vận hành của xe.

Cần thường xuyên thay nước làm mát pin theo định kỳ để đảm bảo hiệu quả tản nhiệt ẢNH: C.T

Do đó, chủ xe cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, thay dung dịch làm mát và vệ sinh khu vực tản nhiệt thường xuyên. Hạng mục này có thể bị nhiều garage bỏ qua nên chủ xe cần thực hiện ở các xưởng dịch vụ chính hãng để đảm bảo an toàn, hiệu quả.