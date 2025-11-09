Lý do bạn nên rửa trứng trước khi chế biến

Vỏ trứng nhìn có vẻ cứng và sạch, nhưng thực tế lại là lớp màng xốp có thể chứa bụi bẩn, lông gà, thậm chí phân. Những tạp chất này là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, theo tờ The Indian Express (Ấn Độ).

Bà Anjana Kalia, bác sĩ dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết việc rửa trứng mua từ chợ là điều rất cần thiết, vì phần lớn loại trứng này không được làm sạch sau khi thu hoạch.

Nếu không rửa, các vi khuẩn bám trên vỏ có thể xâm nhập vào bên trong hoặc lan sang tay, dụng cụ và thực phẩm trong quá trình chế biến.

Khi đập trứng, phần vỏ tiếp xúc trực tiếp với lòng trứng. Nếu trên bề mặt vỏ có chứa vi khuẩn, chúng có thể theo tay hoặc dụng cụ đi vào thức ăn.

Nhiều người có thói quen mua trứng ở chợ về rồi đem nấu ngay mà không rửa Ảnh: AI

Vi khuẩn nguy hiểm trên vỏ trứng

Theo bác sĩ Kalia, một số loại vi khuẩn thường xuất hiện trên vỏ trứng chưa được làm sạch gồm Salmonella, E. coli và Campylobacter. Đây là những vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu xâm nhập vào cơ thể. Chúng thường xuất hiện do trứng tiếp xúc với phân, rơm rạ hoặc ổ đẻ bẩn trong quá trình thu gom và vận chuyển.

Khi các mầm bệnh này tiếp xúc với lòng trứng hoặc bề mặt nấu ăn, chúng có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc sốt.

Những biểu hiện này thường xuất hiện sau vài giờ hoặc một ngày kể từ khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn. Vì vậy, bác sĩ nhấn mạnh việc rửa trứng và đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Trứng siêu thị an toàn hơn trứng chợ

Bác sĩ Kalia cho biết trứng đóng gói bán tại siêu thị thường được xử lý kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.

Chúng được rửa sạch, khử khuẩn và phân loại theo tiêu chuẩn, sau đó bảo quản ở nhiệt độ thích hợp để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Ngược lại, trứng mua từ các chợ truyền thống tuy có thể tươi hơn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phần lớn loại trứng này không được rửa, thường được bảo quản ở nhiệt độ môi trường, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Nếu sử dụng trứng mua từ người nuôi hoặc chợ, cần rửa sạch từng quả dưới vòi nước chảy và lau khô trước khi bảo quản hoặc nấu nướng.

Giữ vệ sinh khi chế biến

Ngoài việc rửa trứng, người nội trợ cũng nên chú ý đến khâu chế biến. Các dụng cụ như thớt, dao, bát đựng trứng sống cần được rửa sạch bằng nước nóng và xà phòng trước khi sử dụng cho các món khác. Tay nên được rửa kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với trứng sống để tránh lây nhiễm chéo.

Đối với các món ăn từ trứng, nên nấu chín thay vì ăn trứng lòng đào hoặc trứng sống. Nếu bảo quản, nên giữ trứng trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4 độ C và sử dụng trong vòng 3 tuần để đảm bảo chất lượng.