Lý do điện gió tạo ra nhiều điện hơn nhưng điện mặt trời vẫn bùng nổ

Cả điện gió và điện mặt trời đều là nguồn năng lượng dồi dào, không phát thải khí nhà kính sau khi lắp đặt, góp phần cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu. Hơn nữa, chúng thường có chi phí thấp hơn so với nhiên liệu hóa thạch, vốn có giá cả biến động mạnh.

Hệ thống điện gió tại Quảng Trị ẢNH: K. VĂN

Mặc dù cả điện gió và điện mặt trời đều có những ưu điểm riêng, điện gió chiếm ưu thế hơn về khả năng tạo ra điện. Các tuabin gió có khả năng chuyển đổi khoảng 50% năng lượng gió thành điện năng, trong khi các tấm pin mặt trời chỉ chuyển đổi khoảng 20% năng lượng mặt trời. Công nghệ tuabin gió hiện tại cho thấy hiệu quả vượt trội hơn so với công nghệ pin mặt trời.

Tuy nhiên, việc so sánh hai loại năng lượng này không hề đơn giản, vì mỗi công nghệ phục vụ cho những nhu cầu khác nhau. Điện gió có nhiều ưu điểm, trong đó nổi bật là khả năng hoạt động ở tốc độ gió thấp, từ 10 km/giờ. Sản lượng điện từ tuabin gió tăng theo tốc độ gió và chỉ ngừng hoạt động khi gió đạt mức nguy hiểm. Hơn nữa, công nghệ tuabin gió đã phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua, với chiều cao trung bình của các tuabin tăng 59% giúp khai thác hiệu quả hơn nguồn gió mạnh ở độ cao lớn.

Dẫu vậy, điện gió cũng có nhược điểm. Tuabin gió cần được lắp đặt ở những vị trí không có chướng ngại vật và thường tạo ra tiếng ồn, khiến chúng không thể đặt gần khu dân cư. Do đó, điện gió chủ yếu được sử dụng ở quy mô công nghiệp.

Đâu là hạn chế của điện gió so với điện mặt trời?

Ngược lại, điện mặt trời có những lợi thế riêng. Hệ thống pin mặt trời dễ lắp đặt và bảo trì hơn so với tuabin gió, giúp người dùng gia đình dễ dàng tiếp cận. Chi phí lắp đặt cho một hệ thống điện mặt trời thường rẻ hơn hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với điện gió.

Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời thuận lợi hơn cho nhiều hộ gia đình ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, điện mặt trời cũng gặp phải một số hạn chế. Các tấm pin mặt trời chỉ hoạt động khi có ánh sáng mặt trời trực tiếp và không hoạt động vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Hơn nữa, việc sản xuất các tấm pin mặt trời cần sử dụng silicon và nhiều kim loại quý hiếm khác, gây ra tác động tiêu cực đến môi trường.

Tóm lại, trong khi điện mặt trời có những ưu điểm về tính linh hoạt và chi phí, tạo sự bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới, điện gió vẫn là nguồn năng lượng sạch hàng đầu nhờ vào hiệu suất và khả năng khai thác năng lượng hiệu quả hơn.