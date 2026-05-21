Lý do khiến Lý Băng Băng từng 'tuyệt giao' với em gái ruột kiêm quản lý?

"Tôi chưa bao giờ xóa WeChat của ai trong đời, ngoại trừ cô ấy. Chúng tôi từng ba tháng không nói với nhau câu nào. Tôi từng nghĩ nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối sẽ không làm việc cùng cô ấy nữa", Lý Băng Băng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào tháng 5 khi nhắc lại quãng thời gian mâu thuẫn với em gái ruột kiêm quản lý Lý Tuyết.

Mối quan hệ nhiều áp lực phía sau hào quang showbiz

Năm 2004, Lý Tuyết từ bỏ công việc phóng viên để lên Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành quản lý toàn thời gian cho chị gái. Đó được xem là giai đoạn hai chị em cùng nâng đỡ lẫn nhau. Khi còn trẻ, Lý Băng Băng từng chăm chỉ đóng phim để kiếm tiền cho em gái ăn học. Ngược lại, Lý Tuyết với sự nhạy bén của một người làm truyền thông đã giúp chị xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp.

Lý Băng Băng và em gái Lý Tuyết đã đồng hành cùng nhau trong suốt 20 năm phát triển sự nghiệp Ảnh: Reuters

Từ vai diễn Tiểu Diệp trong Thiên hạ vô tặc đến nhân vật Vương Kim Đệ trong Vân thủy dao, sự tính toán của Lý Tuyết được cho là góp phần giúp Lý Băng Băng từng bước trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2010, hai chị em cùng thành lập công ty truyền thông Hòa Tụng. Nếu Lý Băng Băng là gương mặt đại diện nổi bật trước công chúng thì Lý Tuyết lại đóng vai trò người điều hành phía sau hậu trường. Trong mắt nhiều người, đây từng là sự kết hợp hoàn hảo giữa tình thân và công việc. Thế nhưng, cũng chính điều đó lại trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn ngày càng lớn.

Lý Tuyết là kiểu người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, luôn muốn đưa chị gái tiến xa hơn trên thị trường quốc tế. Lịch trình làm việc vì thế luôn kín đặc. Trong khi đó, Lý Băng Băng lại thiên về cảm xúc, thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức vì cường độ làm việc quá cao. Nữ diễn viên nhiều lần suy sụp ngay tại phim trường và chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Mâu thuẫn thực sự bùng nổ khi bộ phim Snow Flower and the Secret Fan gửi lời mời hợp tác. Lý Tuyết cho rằng đây là cơ hội tốt để chị gái tiến vào Hollywood nên nhất quyết nhận lời. Tuy nhiên, thời điểm đó Lý Băng Băng đã ở trạng thái quá tải. Theo chia sẻ, nữ diễn viên từng bật khóc và nói với em gái: "Em nhận phim này là muốn chị chết". Đáp lại, Lý Tuyết chỉ bình tĩnh nói: "Chị là diễn viên, chị phải giữ sự chuyên nghiệp". Sau cuộc tranh cãi đó, Lý Băng Băng đã xóa WeChat của em gái.

Trong suốt ba tháng tiếp theo, hai chị em sống cùng nhà nhưng gần như không giao tiếp. Họ ngồi cùng bàn ăn nhưng không ai mở lời. Khi gặp nhau trong nhà, cả hai chỉ gật đầu xã giao rồi lặng lẽ bước qua nhau.

Đến năm 2015, khi Lý Băng Băng đang quay phim tại Úc thì bất ngờ sốt cao nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận tin, Lý Tuyết lập tức thuê chuyên cơ y tế đưa chị gái về Bắc Kinh (Trung Quốc) điều trị. Trong nhiều ngày liền, cô túc trực bên giường bệnh và gác lại toàn bộ công việc của công ty. Tuy nhiên, sau khi Lý Băng Băng xuất viện, cuộc gọi đầu tiên mà hai chị em nhận được lại tiếp tục liên quan đến lịch trình quảng cáo và công việc. Những mâu thuẫn tưởng chừng vừa dịu xuống lại nhanh chóng quay trở về với thực tế áp lực của showbiz.

Sau này, Lý Băng Băng thừa nhận không phải chị em nào cũng phù hợp để làm việc cùng nhau. Theo cô, tình thân và công việc là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi không có ranh giới rõ ràng, những tổn thương trong công việc rất dễ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm gia đình.

Dù trải qua nhiều xung đột, hai chị em chưa từng tách riêng. Trong cơ cấu của công ty truyền thông Hòa Tụng, Lý Băng Băng vẫn là nghệ sĩ chủ lực, còn Lý Tuyết tiếp tục giữ vị trí điều hành. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã có nhiều thay đổi.

Tại sự kiện Weibo Night 2026, Lý Băng Băng và em gái lần đầu công khai nắm tay bước trên thảm đỏ sau ồn ào. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, hiện tại cả hai đã tìm được cách cân bằng mới. Những vấn đề công việc sẽ được giải quyết rõ ràng trong phòng họp, còn khi trở về nhà, họ chỉ đơn giản là chị em.

Lý Tuyết chưa từng lên tiếng phản hồi công khai về những phát ngôn của chị gái. Cô vẫn tiếp tục quản lý công ty, sắp xếp lịch trình và đàm phán dự án cho Lý Băng Băng. Chỉ khác ở chỗ, trước mỗi quyết định quan trọng, cô thường hỏi thêm một câu: "Chị thấy như vậy ổn không?".