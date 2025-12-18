Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do khiến thiết bị gia dụng mới nhanh xuống cấp

Kiến Văn
Kiến Văn
18/12/2025 13:51 GMT+7

Khi mà giá cả ngày càng tăng cao, người tiêu dùng thường kỳ vọng vào sự cải thiện chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là các thiết bị gia dụng.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Từ quần áo đến đồ nội thất hiện nay dường như chỉ là những phiên bản kém chất lượng của những sản phẩm từng được ưa chuộng trong quá khứ. Đáng chú ý, các thiết bị gia dụng lớn như lò vi sóng, bếp và máy giặt cũng không thoát khỏi xu hướng này, ngay cả khi giá của chúng tiếp tục tăng.

Lý do khiến thiết bị gia dụng mới nhanh hỏng - Ảnh 1.

Nhiều nguyên nhân khác nhau khiến thiết bị gia dụng rất nhanh xuống cấp

ẢNH: AFP

Theo kênh YouTube Bens Appliances and Junk, có nhiều lý do giải thích cho sự hỏng hóc nhanh chóng của các thiết bị gia dụng hiện đại. Đầu tiên, các sản phẩm này ngày càng phức tạp với nhiều bộ phận và cơ chế dễ bị hỏng. Thứ hai, các nhà sản xuất thường thiết kế sản phẩm để giảm thiểu khả năng hỏng hóc trong thời gian bảo hành, nhưng điều này lại làm giảm tuổi thọ tổng thể của thiết bị. Chính sách này nhằm duy trì lợi nhuận bằng cách giảm chi phí sửa chữa và khuyến khích người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn.

Ngoài ra, sự thay đổi liên tục trong các quy định của chính phủ cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, khi nó thay đổi cách thức và loại vật liệu được phép sử dụng. Việc phụ thuộc vào các linh kiện điện cơ cũng không giúp cải thiện tình hình do chúng dễ hỏng hóc.

Cách kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị gia dụng

Theo phân tích từ kênh Bens Appliances and Junk, tuổi thọ thực tế của máy giặt và tủ lạnh chỉ khoảng 5 - 6 năm và 7 - 9 năm, thay vì 10 - 12 năm như nhà sản xuất công bố. Để tăng cường độ bền cho thiết bị, người tiêu dùng nên thực hiện một số biện pháp bảo trì đơn giản.

Đưa nghệ thuật vào đồ gia dụng, uống nước và “chill”

Đầu tiên, việc vệ sinh định kỳ là rất quan trọng. Ví dụ, việc làm sạch các cuộn dây làm lạnh trong tủ lạnh không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn giảm tiêu thụ năng lượng. Thứ hai, người tiêu dùng cần sử dụng thiết bị trong giới hạn cho phép, tránh quá tải để giảm áp lực lên các bộ phận bên trong.

Ngoài ra, việc bảo quản thiết bị trong môi trường lý tưởng cũng cần thiết. Nên sử dụng thiết bị ở nơi thông gió tốt, cắm vào ổ điện có công suất mạnh và giữ cho thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cuối cùng, khi cần thay thế, hãy chọn mua từ những thương hiệu đáng tin cậy để tránh tình trạng hỏng hóc đột ngột.

Khám phá thêm chủ đề

