Lý Hùng: Quan Kế Huy nhỏ nhắn, đánh võ rất hay!

Sự hóa thân xuất sắc trong phim Everything Everywhere All at Once (Cuộc chiến đa vũ trụ) đã mang về cho Quan Kế Huy tượng vàng Oscar 2023, một giải thưởng cao quý thuộc lĩnh vực điện ảnh. Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán trước đó của nhiều đạo diễn, diễn viên và cả khán giả.

Chiến thắng của nam diễn viên Quan Kế Huy tại Oscar 2023 đã khiến cộng đồng yêu điện ảnh châu Á vỡ òa. Sự kiện này cũng gợi lại trong diễn viên Lý Hùng nhiều cảm xúc, đặc biệt khi anh từng có cơ hội đóng phim cùng Quan Kế Huy năm 1996. Đã 27 năm trôi qua kể từ khi hai tài tử hợp tác thực hiện bộ phim Hồng hải tặc của đạo diễn Trần Chí Hòa.

Hãng phim Lý Huỳnh của cố NSND Lý Huỳnh (cha ruột nghệ sĩ Lý Hùng) là một trong những đơn vị tham gia sản xuất phim Hồng hải tặc. Trong phim, Lý Hùng thủ vai đặc nhiệm Việt Nam tên Minh Sơn còn Quan Kế Huy giữ vai chính – đội trưởng đội cảnh sát Hồng Kông Quan Gia Cường, quay lại Việt Nam để cùng hợp tác truy bắt hải tặc xuyên quốc gia.

Khi chứng kiến đồng nghiệp nhận về chiến thắng vang dội tại lễ trao giải Oscar 2023, Lý Hùng cho biết anh thấy vui và tự hào khi từng được làm việc cùng diễn viên tài giỏi và tận tâm với nghề như Quan Kế Huy. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn bày tỏ sự xúc động trước bài phát biểu của ngôi sao Everything Everywhere All at Once (Cuộc chiến đa vũ trụ).

Sau gần 30 năm, Lý Hùng khá tiếc nuối vì không còn giữ liên lạc với Quan Kế Huy do khoảng cách địa lý xa xôi. Qua Báo Thanh Niên, nghệ sĩ Lý Hùng muốn gửi lời chúc đến bạn diễn một thời của mình.

"Quan Kế Huy ơi, mơ ước của bạn đã thành hiện thực rồi, những cống hiến của bạn cho nghệ thuật thứ 7 hôm nay có thành quả quá hạnh phúc, tuyệt vời, đó là nhận giải Oscar 2023. Lý Hùng xin chúc cho Quan Kế Huy lúc nào cũng yêu nghệ thuật và cố gắng thành đạt để cống hiến lại những gì mà khán giả mộ điệu trên thế giới yêu mến bạn. Bạn sẽ làm hết mình để có những bộ phim hay hơn nữa để phục vụ nghệ thuật thứ 7, Quan Kế Huy nhé!", anh nhắn gửi.