Lý Nhược Đồng đáp trả khi bị chê hết thời

Theo HK01, ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện trong các dự án truyền hình dài tập như trước đây, thời gian gần đây cô tích cực tham gia dòng phim ngắn đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Trong tác phẩm Phu nhân chuyên trị kẻ không phục 4, Lý Nhược Đồng đảm nhận vai Tiết Hương Lan - một người bà cá tính, mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ cháu dâu và dạy dỗ người cháu trai ngỗ nghịch. Hình tượng này hoàn toàn khác với vẻ thoát tục của Tiểu Long Nữ từng giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên trong một dự án phim ngắn nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng việc ngôi sao từng thuộc hàng đầu của làng giải trí nay tham gia thể loại vốn bị xem là "mì ăn liền" cho thấy sự xuống dốc trong sự nghiệp.

Lý Nhược Đồng lên tiếng

Đáp lại những bình luận tiêu cực, Lý Nhược Đồng tỏ ra khá bình thản. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc được HK01 dẫn lại, nữ diễn viên khẳng định không đồng tình với quan điểm phân chia đẳng cấp giữa phim dài tập và phim ngắn.

"Tôi là diễn viên chứ không phải thần tiên", cô nhấn mạnh khi nói về những kỳ vọng của công chúng đối với mình.

Tạo hình của Lý Nhược Đồng trong phim ngắn ẢNH: CẮT TỪ PHIM NGẮN "PHU NHÂN CHUYÊN TRỊ KẺ KHÔNG PHỤC 4"

Theo Lý Nhược Đồng, nhiệm vụ của diễn viên là hóa thân vào nhân vật và kể câu chuyện một cách thuyết phục. Việc tác phẩm thuộc thể loại nào hay có thời lượng bao lâu không phải là yếu tố quyết định giá trị nghề nghiệp của một nghệ sĩ.

Nữ diễn viên cho biết điều cô quan tâm nhất khi nhận lời tham gia dự án là chất lượng kịch bản cũng như sức hấp dẫn của nhân vật. Nếu vai diễn mang lại cảm hứng sáng tạo, cô sẵn sàng thử sức bất kể đó là phim điện ảnh, truyền hình hay phim ngắn.

Quan điểm của Lý Nhược Đồng phản ánh sự thay đổi đáng kể của thị trường giải trí Trung Quốc trong những năm gần đây. Từ một thể loại từng bị xem là sản phẩm giải trí giá rẻ, phim ngắn đang trở thành lĩnh vực phát triển nhanh nhất của ngành công nghiệp nội dung số nước này.

Theo South China Morning Post, doanh thu ngành phim ngắn tại Trung Quốc đã tăng trưởng bùng nổ trong vài năm qua và đạt quy mô khoảng 100 tỉ nhân dân tệ vào năm 2025. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường đã thu hút sự tham gia của nhiều nền tảng nội dung và công ty sản xuất lớn.

Không chỉ thu hút các diễn viên trẻ, dòng phim này còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng. China Daily nhận định ranh giới giữa phim truyền thống và phim ngắn đang dần bị xóa nhòa khi thói quen tiêu thụ nội dung của khán giả chuyển dịch sang các thiết bị di động.

Trên các diễn đàn trực tuyến dành cho người yêu phim Hoa ngữ, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc các nghệ sĩ tên tuổi tham gia phim ngắn không đồng nghĩa với việc đánh mất vị thế. Ngược lại, đây là cách thích ứng với sự thay đổi của thị trường giải trí và nhu cầu của người xem.

Sức hút của dòng phim này hiện đã vượt ra ngoài phạm vi Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng sự phổ biến của điện thoại thông minh cùng thói quen tiếp nhận nội dung ngắn là động lực thúc đẩy xu hướng này trên toàn cầu.

Với Lý Nhược Đồng, những tranh cãi dường như không ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn nghề nghiệp của cô. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cho thấy mình không muốn bị giới hạn bởi hào quang của quá khứ hay hình tượng Tiểu Long Nữ từng làm nên tên tuổi.

Thay vì cố gắng giữ mãi hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" trong ký ức khán giả, Lý Nhược Đồng chọn cách tiếp tục thử sức với những vai diễn mới, bất kể chúng xuất hiện trên màn ảnh rộng, truyền hình hay trong các tập phim chỉ kéo dài vài phút.