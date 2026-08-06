Lý Tu Hiền hứng chỉ trích vì chế giễu Châu Tinh Trì không con cái

Châu Tinh Trì bị Lý Tu Hiền công kích giữa lúc đang gây tiếng vang với phim điện ảnh mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO ĐOÀN PHIM KUNGFU SCOOCER

Theo On.cc hôm 5.8, Lý Tu Hiền mới đây có công kích Châu Tinh Trì trong một lần phát trực tiếp trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng". Sự việc xuất hiện ở thời điểm bộ phim Đội bóng nữ kungfu (Kungfu Soocer) của Châu Tinh Trì bùng nổ tại phòng vé xứ tỉ dân, vượt mốc 2 tỉ nhân dân tệ. Thay vì gửi lời chúc mừng, Lý Tu Hiền lại chuyển sang bới móc chuyện riêng tư của đàn em gắn bó một thời.

Ông mỉa mai việc Tinh gia thường xuyên đội mỹ, đeo khẩu trang khi xuất hiện tại các sự kiện công khai vì không dám đối mặt với mọi người, luôn phải lén lút. Nghệ sĩ 74 tuổi cũng khoe cuộc sống hạnh phúc hiện tại, có con cháu đề huề và so sánh với cảnh lẻ bóng của đồng nghiệp cũ. Ông ám chỉ sao phim Vua hài kịch: "Kiếm được nhiều tiền thì đã sao? Không con không cái, không có gia đình, cuộc đời này còn được bao nhiêu năm nữa?".

Lý Tu Hiền đăng video xin lỗi sau sự việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DOUYIN LÝ TU HIỀN

Phát ngôn này của Lý Tu Hiền lập tức khiến nhiều dân mạng phẫn nộ. Nhiều người chỉ trích hành vi của ông là công kích người khác, thể hiện tầm nhìn hạn hẹp, cố tình vin vào sức nóng của Châu Tinh Trì hiện tại để thu hút sự chú ý. Mâu thuẫn lâu năm giữa hai nghệ sĩ cũng bị không ít khán giả nhắc lại. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ngôi sao họ Lý đã đăng tải một video xin lỗi lên mạng. Trong đó, ông tự giễu mình vừa giành được chức vô địch cho hạng mục "bị cả mạng xã hội chửi mắng" đồng thời thừa nhận bản thân là người của công chúng nhưng đã phát ngôn thiếu thận trọng.

Lý Tu Hiền cũng phân trần: "Trên mạng có rất nhiều lời đồn về mâu thuẫn giữa tôi và Châu Tinh Trì, nói rằng tôi bóc lột cậu ấy, thậm chí bán đứng cậu ấy. Tôi muốn nói với mọi người rằng, những điều đó đều không phải sự thật". Thậm chí, ông còn nghẹn giọng khẩn cầu dân mạng: "Oan có đầu, nợ có chủ". Nghệ sĩ kỳ cựu này mong mọi người đừng công kích những người thân trong gia đình hay người hâm mộ vô tội của mình, đồng thời khẳng định mọi sai lầm đều do ông gánh chịu.

Tuy nhiên, lời xin lỗi kể trên không những không xoa dịu được dư luận mà còn khiến nhiều người tức giận hơn. Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng trong đoạn video dài, Lý Tu Hiền liên tục xin lỗi công chúng và mong được khán giả tha thứ, nhưng lại hoàn toàn thiếu một lời xin lỗi trực tiếp dành cho người bị ông công kích là Châu Tinh Trì. Vì vậy, nhiều dân mạng cho rằng đây chỉ là một màn xử lý khủng hoảng truyền thông sau khi bị chỉ trích quá dữ dội, chứ không xuất phát từ sự hối lỗi chân thành.

Lý Tu Hiền - Châu Tinh Trì từ bạn hóa thù

Châu Tinh Trì nhiều năm bị chỉ trích là kẻ vong ân bội nghĩa trong khi Lý Tu Hiền mang tiếng là kẻ bóc lột, bán đứng đàn em ẢNH: AFP

Thời mới bước chân vào nghề và chật vật tìm chỗ đứng, Châu Tinh Trì được đồng nghiệp giới thiệu với Lý Tu Hiền. Năm 1986, ông Lý thành lập công ty điện ảnh riêng và ký với Châu Tinh Trì hợp đồng đóng 10 bộ phim. Nhờ sự hỗ trợ từ đàn anh, Châu Tinh Trì nhanh chóng ghi dấu ấn với phim Phích lịch tiên phong (Phán xét cuối cùng) và giành giải Kim Mã cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sau đó, nghệ sĩ được tham gia nhiều dự án: Tình thánh, Long tích truyền nhân…

Tài tử họ Lý từng được xem là ân nhân của Tinh gia, góp phần giúp ông bước chân vào giới điện ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai dần rạn nứt khi Châu Tinh Trì không được đàn anh công nhận xứng đáng, cho đóng những dự án hài nhảm, nhận mức lương bèo bọt dù mang lại doanh thu lớn cho công ty… Khi Châu Tinh Trì được các nhà sản xuất khác chào mời và có ý định tách khỏi đàn anh, ngôi sao họ Lý đã bán hợp đồng của nam nghệ sĩ cho công ty của "ông trùm" Hướng Hoa Cường khiến Tinh gia chịu cảnh bị kìm kẹp suốt nhiều năm.

Về sau, khi tách ra riêng và dần có chỗ đứng trong làng phim, "vua hài Hồng Kông" bị Lý Tu Hiền nhiều lần công khai chỉ trích, xem là kẻ vong ân bội nghĩa. Mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng suốt nhiều năm.