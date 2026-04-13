Lynk & Co 08: Hợp với người trẻ, thích công nghệ

Sau khi tung ra thị trường Việt Nam hai mẫu xe 01 và 06, Lynk & Co - thương hiệu con của Tập đoàn Geely tiếp tục bổ sung mảnh ghép còn thiếu vào phân khúc crossover hạng D bằng Lynk & Co 08. Trước đây, nhóm xe gầm cao hạng D vốn là sân chơi của Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 hay KIA Sorento… nhưng ở thời điểm này, Lynk & Co 08 đã để lại dấu ấn nhất định với khách Việt nhờ thiết kế khác biệt và công nghệ hybrid sạc ngoài (Plug-in Hybrid - PHEV).

Thiết kế khác biệt, nội thất tối giản

Lynk & Co 08 có thiết kế khác biệt so với phần còn lại trong phân khúc crossover hạng D với phong cách SUV Coupe, mui xe vuốt thấp về phía đuôi xe. Tuy nhiên, điểm nhấn chính tạo nên khác biệt này chủ yếu đến từ thiết kế mang hơi hướng tương lai, không có nhiều chi tiết cắt xẻ, góc cạnh như những mẫu xe đến từ Hàn Quốc.

Lynk & Co 08 nổi bật với thiết kế phong cách SUV Coupe, mui xe vuốt thấp về phía đuôi xe ẢNH: CHÍ TÂM

Ấn tượng nhất có lẽ vẫn là thiết kế lưới tản nhiệt đóng kín hoàn toàn, mang hơi hướng xe điện kết hợp với dải đèn LED định vị cách điệu, mang đậm DNA thương hiệu. Trong tầm giá dưới 1,5 tỉ đồng, Lynk & Co 08 là mẫu xe hiếm hoi trang bị đèn LED ma trận, giúp điều tiết ánh sáng thông minh.

Ngoài ra, Lynk & Co 08 trang bị bốn cửa kính không viền, kết hợp gương chiếu hậu tràn viền đi kèm tay nắm cửa ẩn - vốn chỉ thấy trên những dòng xe cao cấp.

Nếu như không gian nội thất Lynk & Co 06 và 01 khá trực quan với nhiều nút bấm vật lý thì "đàn anh" Lynk & Co 08 hoàn toàn ngược lại. Mẫu xe này có không gian nội thất tối giản, loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý ở khu vực điều khiển để tích hợp các chức năng vào màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch. Điều này tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng khi ngồi trước vô-lăng.

Không gian nội thất Lynk & Co 08 theo thiên hướng tối giản, tích hợp chức năng điều khiển vào màn hình trung tâm

Ngoài màn hình trung tâm lớn nhất phân khúc, mẫu xe này còn trang bị thêm bảng đồng hồ điện tử hiển thị thông tin kích thước 10,2 inch, đèn viền nội thất "nhảy" theo điệu nhạc. Trên phiên bản cao cấp nhất, nội thất bọc da Nappa, hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp tính năng sưởi và massage; điều hòa tự động 3 vùng độc lập…

Quan trọng hơn, Lynk & Co 08 tại Việt Nam trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon với 23 loa, công suất 1.600 Watt. Đây cũng là trang bị khác biệt của mẫu xe này so với các đối thủ cùng phân khúc, hướng đến nhóm khách hàng thích hưởng thụ bằng âm thanh.

Hàng ghế thứ 2 trên Lynk & Co 08 khá rộng cho 3 người ngồi ẢNH: CHÍ TÂM

Dù có kích thước tổng thể hơn 4,8 m, chiều dài trục cơ sở lên tới 2.848 mm nhưng mẫu xe đến từ Trung Quốc chỉ có cấu hình 5 ghế - yếu tố khiến nhiều khách hàng hụt hẫng. Bù lại, không gian hàng ghế thứ 2 khá rộng rãi, thoải mái cho 3 người ngồi và thể tích khoang hành lý cũng đạt tới 545 lít, thỏa sức chứa hành lý cho những chuyến đi dài ngày.

Hệ thống PHEV vận hành linh hoạt nhưng êm ái

Có lẽ, điểm nhấn cốt lõi của Lynk & Co 08 nằm ở hệ truyền động EM-P Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5 lít tăng áp và 2 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số 3DHT Evo, đến hệ dẫn động cầu trước. Nếu chỉ thoạt nghe qua những con số này, chắc hẳn nhiều người nghĩ cảm giác lái của 08 khá bốc, cục súc và khó kiểm soát.

Dù có công suất 345 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580 Nm nhưng cách hệ động lực PHEV của 08 vận hành khá êm ái, nhẹ nhàng ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, dù cố tình chuyển sang chế độ lái Power (hiệu suất cao), đạp thốc ga nhưng cách mẫu xe này tăng tốc lại khá nhẹ nhàng và êm ái, mọi thứ không quá gắt gỏng như vận hành những chiếc xe xăng, điện cùng thông số. Đây là yếu tố quan trọng, giúp Lynk & Co 08 "gần gũi", dễ kiểm soát hơn với người mới lái và khi di chuyển trong đô thị.

Nhờ trang bị bộ pin dung lượng 39,6 kWh, mẫu xe này có thể di chuyển thuần điện quãng đường khoảng 200 km; có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 1.400 km nếu đổ đầy bình xăng, nạp đầy điện. Ở thời điểm hiện tại, hệ động lực công nghệ hybrid sạc ngoài là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả trong bối cảnh giá xăng biến động liên tục.

Ngoài đổ đầy nhiên liệu, người dùng phải sạc điện để xe có thể đi được hơn 1.400 km ẢNH: CHÍ TÂM

Về an toàn, Lynk & Co 08 trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 540 độ... Ngoài ra, xe có 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo và kiểm soát áp suất lốp.

Đánh giá xe

Những trải nghiệm thực tế trên xa hình và đường trường dù chưa quá dài nhưng đã phần nào bộc lộ rõ DNA của Lynk & Co 08. Đây là mẫu xe có khả năng vận hành linh hoạt nhưng không theo hướng thể thao cực đoan, thay vào đó là sự liền lạc và êm ái. Đặc tính này giúp chiếc xe trở nên "gần gũi", đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn di chuyển trên hành trình dài cần sự thư thái, hưởng thụ cho hành khách.

Lynk & Co 08 có giá công bố khá tương đồng với các mẫu xe đối thủ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Cụ thể phiên bản Pro niêm yết giá 1,299 tỉ và bản Halo giá 1,389 tỉ đồng. Dù tâm lý dè chừng xe Trung Quốc vẫn là rào cản đối với một số khách hàng, nhưng với người trẻ ưa chuộng công nghệ, thích khác biệt, đây là lựa chọn đáng để cầm lái và trải nghiệm.