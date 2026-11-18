Tối 17.11, đội tuyển Thái Lan có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tajikistan với tỷ số 3-0 ở trận chung kết King's Cup 2026 trên sân tỉnh Sisaket. Chiến thắng này giúp "Voi chiến" lần thứ 17 giành chức vô địch giải đấu, đồng thời chấm dứt hai năm chờ đợi kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2024. Thái Lan khép lại King's Cup 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 9 bàn và không để thủng lưới. Đáng chú ý, đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Anthony Hudson kể từ khi tiếp quản đội tuyển Thái Lan.

HLV Anthony Hudson (bìa phải) phần nào được giải tỏa sau khi giúp đội tuyển Thái Lan vô địch King's Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Madam Pang chỉ nói 3 từ, báo Thái Lan ca ngợi đội nhà

Chức vô địch King's Cup mang đến niềm vui lớn cho bóng đá Thái Lan, đặc biệt khi đội tuyển có thể giữ chiếc cúp ở lại sân nhà sau thất bại trước Iraq trong trận chung kết năm 2025. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang (Nualphan Lamsam) cũng không giấu được sự phấn khích sau chiến thắng của đội nhà. Trên trang cá nhân, bà đăng ảnh chụp thống kê khán giả đến sân của Ban tổ chức cùng chia sẻ ngắn gọn: "Thật tuyệt vời”.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đồng loạt dành sự quan tâm đặc biệt cho thành tích của đội tuyển quốc gia. Siam Sport nhấn mạnh: “Đây là danh hiệu đầu tiên của ông Anthony Hudson trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. HLV Anthony Hudson có 12 chiến thắng, 4 trận hòa và 3 thất bại sau 19 trận dẫn dắt "Voi chiến", đạt tỷ lệ thắng 63,2%”.

Siam Sport nhận xét: “Chức vô địch King's Cup 2026 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Anthony Hudson. Nhà cầm quân người Anh đã giúp đội tuyển Thái Lan có thêm một danh hiệu, sau những kết quả đáng chú ý ở các giải đấu khu vực và châu lục”.

Siam Sport cũng tiết lộ: “Sau giải đấu này, đội tuyển Thái Lan sẽ trở lại thi đấu trong dịp FIFA Days từ ngày 22 đến 30.3.2027, với hai trận giao hữu đang chờ xác định đối thủ”.

Thông điệp ngắn gọn của Madam Pang sau khi đội tuyển Thái Lan vô địch King's Cup 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Thái Lan có lần thứ 17 vô địch King's Cup ẢNH: PHÚC THẮNG

Không chỉ vui mừng vì danh hiệu, đội tuyển Thái Lan còn nhận được khoản tiền thưởng đáng kể. Tờ Khaosod đặc biệt chú ý đến lời hứa thưởng của Trưởng đoàn Chalermchai Mahakitjirapong trước khi giải đấu khởi tranh.

Cụ thể, theo Khaosod: “Ông Chalermchai Mahakitjirapong cam kết thưởng 3 triệu baht (khoảng 2,5 tỉ đồng) nếu đội tuyển giành chức vô địch King's Cup 2026. Đáng chú ý, khoản thưởng chưa dừng lại ở đó. Trước trận chung kết, ông Chalermchai còn tuyên bố thưởng thêm 100.000 baht (khoảng 83 triệu đồng) cho mỗi bàn thắng mà đội tuyển ghi được. Với 3 lần làm tung lưới Tajikistan, thầy trò HLV Anthony Hudson nhận thêm 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng). Tổng cộng, đội tuyển Thái Lan được thưởng 3,3 triệu baht, tương đương khoảng 2,75 tỉ đồng”.

Ball Thai Stand cũng dành sự quan tâm đến những con số thống kê của HLV Anthony Hudson. Ball Thai Stand nhắc lại: “Sau 19 trận dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, chiến lược gia người Anh có 12 chiến thắng, 4 trận hòa và 3 thất bại, ghi được 45 bàn thắng và để thủng lưới 16 lần. Chức vô địch King's Cup lần thứ 52 tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích của nhà cầm quân này”.

Trong khi đó, Ball Thai nhấn mạnh màn trình diễn của Teerasak Pueypimai. Tiền đạo Thái Lan ghi cả hai bàn thắng trong hiệp 2, góp công lớn giúp "Voi chiến" vượt qua Tajikistan để bước lên bục cao nhất. Supachok Sarachat cũng được nhắc đến với bàn mở tỷ số quan trọng, tạo lợi thế cho đội chủ nhà sau khi đối phương mất người.