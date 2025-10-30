Theo FAT, lúc 15 giờ ngày 30.10.2025, Madam Pang – Chủ tịch FAT – đã đến chào xã giao Đại sứ Phạm Việt Hùng để trao tặng lẵng hoa như một lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam, sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U.19 Đông Nam Á 2025 tổ chức ngày 28.10.2025.

Madam Pang cho biết bà hoàn toàn thấu hiểu sự không hài lòng của người dân Việt Nam trước sự cố đáng tiếc này. Bà nhấn mạnh FAT luôn tôn trọng và coi trọng quốc kỳ của mọi quốc gia, bởi đây là biểu tượng thiêng liêng thể hiện danh dự và niềm tự hào dân tộc. Bà bày tỏ hy vọng người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn, một sự việc không ai mong muốn xảy ra.

Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ

Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn Madam Pang vì thái độ chân thành và tinh thần trách nhiệm trong việc nhận lỗi và khắc phục sự cố. Ông ghi nhận FAT đã gửi thư xin lỗi chính thức tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời cử ông Adisak Benjasiriwan – Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển – sang Hà Nội trực tiếp xin lỗi Chủ tịch VFF vào ngày hôm sau (29.10).

Đại sứ khẳng định hiểu rõ toàn bộ sự việc, xác nhận đây là sai sót vô ý từ phía ban tổ chức sự kiện, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp.

15 giờ ngày 30.10.2025, Madam Pang – Chủ tịch FAT – đã đến chào xã giao Đại sứ Phạm Việt Hùng để trao tặng lẵng hoa như một lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam ảnh: FAT

FAT cũng nhắc lại, Thái Lan và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và du lịch. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.