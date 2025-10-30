Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ
Video Thể thao

Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/10/2025 19:09 GMT+7

Tối 30.10, fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đăng tải thông tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) và ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan.

Theo FAT, lúc 15 giờ ngày 30.10.2025, Madam Pang – Chủ tịch FAT – đã đến chào xã giao Đại sứ Phạm Việt Hùng để trao tặng lẵng hoa như một lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam, sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U.19 Đông Nam Á 2025 tổ chức ngày 28.10.2025.

Madam Pang cho biết bà hoàn toàn thấu hiểu sự không hài lòng của người dân Việt Nam trước sự cố đáng tiếc này. Bà nhấn mạnh FAT luôn tôn trọng và coi trọng quốc kỳ của mọi quốc gia, bởi đây là biểu tượng thiêng liêng thể hiện danh dự và niềm tự hào dân tộc. Bà bày tỏ hy vọng người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn, một sự việc không ai mong muốn xảy ra.

Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ

Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn Madam Pang vì thái độ chân thành và tinh thần trách nhiệm trong việc nhận lỗi và khắc phục sự cố. Ông ghi nhận FAT đã gửi thư xin lỗi chính thức tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời cử ông Adisak Benjasiriwan – Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển – sang Hà Nội trực tiếp xin lỗi Chủ tịch VFF vào ngày hôm sau (29.10).

Đại sứ khẳng định hiểu rõ toàn bộ sự việc, xác nhận đây là sai sót vô ý từ phía ban tổ chức sự kiện, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ - Ảnh 1.

15 giờ ngày 30.10.2025, Madam Pang – Chủ tịch FAT – đã đến chào xã giao Đại sứ Phạm Việt Hùng để trao tặng lẵng hoa như một lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam

ảnh: FAT

FAT cũng nhắc lại, Thái Lan và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và du lịch. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Chủ tịch AFC tuyên bố có thể xử Việt Nam và Nepal thắng Malaysia: Vòng loại Asian Cup biến động

Chủ tịch AFC tuyên bố có thể xử Việt Nam và Nepal thắng Malaysia: Vòng loại Asian Cup biến động

Sau khi FIFA ra phán quyết về vụ 7 cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ xem xét áp dụng thêm hình thức kỷ luật nếu những vi phạm của FAM ảnh hưởng đến các giải đấu châu lục.

Lãnh đạo FAT tới trụ sở VFF, trao thư xin lỗi sau sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam

FIFA sắp ra phán quyết: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được giảm án?

Khám phá thêm chủ đề

quốc kỳ sai Quốc kỳ FAT Madame Pang Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Xin lỗi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận