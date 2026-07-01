Màn 'lột xác' của ca sĩ Phương Vy ở tuổi 39

Sau thời gian dài tập trung cho gia đình và những dự án âm nhạc, ca sĩ Phương Vy trở lại sân khấu với vai diễn trong vở nhạc kịch - xiếc đương đại Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ. Điều khiến nữ ca sĩ nhận lời không chỉ là quy mô đầu tư của dự án, mà còn vì lần đầu tiên cô được hóa thân thành một nhân vật phản diện trên sân khấu.

Phương Vy hé lộ về vai diễn mới

Trong tác phẩm lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, Phương Vy đảm nhận vai Nhện Chúa - nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tính cách và khác biệt so với hình dung quen thuộc của khán giả. Nữ ca sĩ cho biết bản thân từng thử sức ở nhiều dòng nhạc và hình thức biểu diễn khác nhau, nhưng việc thể hiện một nhân vật phản diện bằng âm nhạc là trải nghiệm hoàn toàn mới.

"Đây là lần đầu tiên tôi hóa thân vào một nhân vật phản diện. Với Nhện Chúa, thử thách lớn nhất là làm sao thể hiện được sự sắc sảo, bí ẩn và phần 'ác' của nhân vật chỉ thông qua giọng hát. Để làm được điều đó, tôi phải dành nhiều thời gian tưởng tượng về tâm lý nhân vật và cách truyền tải cảm xúc sao cho phù hợp với từng ca khúc", Phương Vy chia sẻ.

Phương Vy lần đầu đóng phản diện, hóa thân thành Nhện Chúa ẢNH: NVCC

Theo nữ ca sĩ, thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật thanh nhạc, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật để mỗi bài hát đều trở thành một phần của câu chuyện. Với cô, âm nhạc không đơn thuần là minh họa mà là phương tiện để khắc họa tính cách và chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Không chỉ đánh dấu lần đầu đảm nhận vai phản diện, Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ còn đưa Phương Vy trở lại với một dự án sân khấu quy mô lớn sau nhiều năm. Điều khiến cô quyết định nhận lời còn nằm ở ý nghĩa giáo dục của chương trình dành cho thiếu nhi.

"Từ rất lâu rồi, tôi luôn mong muốn Việt Nam sẽ có thêm nhiều chương trình sân khấu được đầu tư bài bản dành cho thiếu nhi như Câu chuyện dưới tán cỏ. Đây là một dự án vừa chỉn chu về nghệ thuật, vừa mang đến cho các em nhỏ một không gian để được nghe, được xem và đắm mình trong một câu chuyện giàu trí tưởng tượng. Đó cũng chính là điều khiến tôi rất hào hứng khi nhận lời tham gia", nữ ca sĩ nói.

Phương Vy tham gia vở diễn một phần vì thông điệp nhân văn của tác phẩm ẢNH: NVCC

Lấy cảm hứng từ thế giới của Dế Mèn phiêu lưu ký, chương trình không đơn thuần là một tác phẩm chuyển thể mà mở ra một câu chuyện mới về hành trình trưởng thành, lòng dũng cảm, tình yêu thiên nhiên và những giá trị nhân văn. Đó cũng là điều khiến Phương Vy tìm thấy sự đồng cảm.

Ở dự án lần này, cô không chỉ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ mà còn là một người mẹ. Phương Vy cho biết, khi đọc kịch bản, cô nhớ lại những năm tháng tuổi thơ từng say mê cuốn sách của nhà văn Tô Hoài. Giờ đây, khi đã có con gái, cô càng mong thế hệ trẻ hôm nay cũng có cơ hội lớn lên cùng những tác phẩm giàu giá trị như vậy. "Dự án gợi cho tôi nhớ về những ký ức rất đẹp của tuổi thơ. Đến hôm nay, khi đã trở thành một người mẹ, tôi càng mong con gái mình cũng như nhiều em nhỏ khác sẽ có cơ hội lớn lên cùng những câu chuyện ý nghĩa như vậy”, cô bộc bạch.

Theo Phương Vy, một chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi không chỉ cần hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng và gieo những bài học nhẹ nhàng trong tâm hồn trẻ nhỏ. "Hy vọng tác phẩm sẽ không chỉ mang đến những phút giây giải trí, mà còn nuôi dưỡng trí tưởng tượng và để lại những bài học nhẹ nhàng, đẹp đẽ trong tuổi thơ của các em", cô bày tỏ.

Ngoài Phương Vy, dự án lần này còn có sự góp mặt của Thanh Duy trong vai Dế Mèn. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Việt Anh đảm nhiệm, trong khi Kiki Trần giữ vai trò giám đốc sáng tạo và tổng đạo diễn. Chương trình chính thức công diễn vào ngày 12.7 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).