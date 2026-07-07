Màn 'lột xác' của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi 64

Nhà sản xuất phim điện ảnh Lên hương vừa hé lộ teaser đầu tiên, gây chú ý bởi sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Đào trong vai bà Mũi. Khác với những nhân vật từng hóa thân gần đây, trong lần trở lại điện ảnh này, diễn viên 64 tuổi có màn “lột xác” với hình ảnh gai góc, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái điềm tĩnh nhưng ẩn chứa nhiều bí mật.

Tạo hình của nghệ sĩ Hồng Đào trong phim điện ảnh Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc ẢNH: ĐPCC

Không cần những câu thoại dài, Hồng Đào vẫn tạo nên sức hút đặc biệt, gợi mở chân dung một người phụ nữ từng trải, dường như đang nắm giữ chìa khóa của "giao dịch" có thể làm thay đổi số phận của nhiều con người. Chỉ vài giây, nhưng không khó để thấy đây là vai diễn khác biệt nhất của nghệ sĩ Hồng Đào từ trước đến nay trên màn ảnh rộng.

Dù trước đó, kể từ khi quay lại hoạt động tại Việt Nam, nữ nghệ sĩ để lại rất nhiều dấu ấn với đa dạng vai diễn, nhưng tất cả đều ít nhiều mang bóng dáng của một Hồng Đào mà khán giả đã từng biết. Đó là người mẹ mắc alzheimer trong Mang mẹ đi bỏ, là người phụ nữ hiện đại, cởi mở nhưng thương con trong Mai, là một phụ nữ học thức, cá tính trong Chị dâu hay nhân vật bà ngoại Khanh vừa tình cảm vừa có chút hài hước trong Cục vàng của ngoại.

Nhưng với Lên hương, Hồng Đào lần đầu tiên phủ một màu xám bất cần, lạnh lẽo, gai góc của một phụ nữ đã trải qua nhiều bất trắc trong cuộc đời, mang lại tò mò cho khán giả. Trong đó, khoảnh khắc nữ nghệ sĩ đứng cạnh chiếc quan tài, bên trong là Võ Tấn Phát với hình ảnh cởi trần khiến nhiều người thêm hoang mang về mối quan hệ của cả hai.

Ai đóng cùng Hồng Đào trong phim 'Lên hương'?

Màn kết hợp giữa Hồng Đào và Võ Tấn Phát gây tò mò cho khán giả ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh Hồng Đào, Võ Tấn Phát (trong vai Tâm) cũng mang đến nhiều bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác hình ảnh quen thuộc của anh trước đây. Gương mặt khắc khổ, ánh nhìn nhiều giằng xé cùng những biểu cảm đầy nội tâm cho thấy việc đảm nhận vai chính lần này của diễn viên 9X là một bước chuyển mình đáng chú ý trong sự nghiệp. Anh bật mí Tâm là vai diễn đòi hỏi về kỹ năng chuyên môn, chiều sâu tâm lý cao.

Trong khi đó, Quốc Khánh (trong vai Quang) góp mặt với hình ảnh phong trần cùng loạt câu thoại gây tò mò. Theo tiết lộ của ê kíp, đây chính là tuyến nhân vật tạo thế cân bằng, gây tiếng cười với khán giả, làm chất xúc tác quan trọng trong phim mà khán giả thường thấy trong các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Khương Ngọc.

Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh cuộc sống của những con người lao động bình dị. Trong guồng quay mưu sinh, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, và cả những biến cố bất ngờ của số phận.

Dự án do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông làm đạo diễn, có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Quốc Khánh, Hạ Anh… Theo công bố của ê kíp, phim dự kiến lên sóng vào tháng 9.2026.