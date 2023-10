Mang 'hồn cốt' ẩm thực Việt ra thế giới

Thế giới đang cấp hộ chiếu cho ẩm thực Việt Nam

Cái mà tôi đang hướng tới không chỉ là bán sản phẩm mà làm sao quảng bá văn hóa ẩm thực VN. Chúng ta có cơ hội lớn khi gần đây nhiều tờ báo uy tín lớn trên thế giới ca ngợi món ăn của chúng ta. Đơn cử The New York Times giới thiệu chả cá, bún than, bún đậu mắm tôm… Điều đó cũng giống như thế giới cấp cho VN tấm hộ chiếu ẩm thực. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này. Đặc biệt, những ngành nghề truyền thống cần được lưu giữ bởi những người trẻ.

Anh Lê Anh, người sáng lập và điều hành Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia