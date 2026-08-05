Mang màu xanh về với Tà Lài

Gieo 1.000 mầm xanh, gửi gắm trách nhiệm với tương lai

Từ những mầm xanh được gieo xuống đất, những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, các suất học bổng gửi đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đến những bài học kỹ năng, những trang sách và hoạt động giáo dục truyền thống…, mỗi công trình, phần việc đều mang theo tình cảm và trách nhiệm của màu áo xanh với cộng đồng.

Gieo 1.000 mầm xanh tại khu vực bìa rừng Vườn quốc gia Cát Tiên Ảnh: CTV

Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Bí thư Đoàn Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM, cho biết điểm đặc biệt của chiến dịch năm nay là các hoạt động được xây dựng trên cơ sở bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, phát huy thế mạnh của sinh viên và huy động sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân.

"Mỗi ngày ở Tà Lài là một ngày các sinh viên tình nguyện được sống gần hơn với người dân, hiểu hơn về địa phương và nhận ra rằng những điều tưởng như rất nhỏ - một giờ đứng lớp, một phần quà, một cuốn sách, một cây xanh hay một lời hỏi thăm - đều có thể tạo nên những giá trị ý nghĩa khi được thực hiện bằng sự chân thành", Quỳnh Giang chia sẻ.

Một trong những công trình trọng điểm của chiến dịch là hoạt động trồng 1.000 cây xanh tại khu vực bìa rừng Vườn quốc gia Cát Tiên. Quỳnh Giang kể giữa không gian thiên nhiên, các sinh viên tình nguyện cùng nhau thực hiện từng phần việc từ chuẩn bị, vận chuyển cây đến trồng và chăm sóc theo hướng dẫn.

Những cây xanh được vun xuống hôm nay có thể chưa tạo nên một khu rừng ngay lập tức, nhưng đó là những mầm xanh của ý thức và trách nhiệm được gieo vào lòng mỗi người trẻ. Thông qua hoạt động, sinh viên tình nguyện có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về giá trị của rừng, hệ sinh thái và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Trao kỹ năng - trao hành trang tự bảo vệ cho thiếu nhi

Với mong muốn giúp thiếu nhi có thêm kiến thức và kỹ năng thiết thực trong cuộc sống, đội hình Mùa hè xanh của học viện đã tổ chức 6 điểm dạy kỹ năng tương ứng với 6 ấp dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Đội hình "Mùa hè số" nâng cao kỹ năng số cho người dân tại Tà Lài Ảnh: CTV

Các nội dung được triển khai theo hướng trực quan, tương tác và chú trọng thực hành, tập trung vào những kỹ năng thiết yếu như thoát hiểm trong hỏa hoạn, sơ cấp cứu, sử dụng AI và Canva… Đội hình còn tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tự vệ, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường tại xã Tà Lài. Chương trình có sự đồng hành và hướng dẫn trực tiếp của Đoàn cơ sở Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Trại hè mang tên "Khăn quàng đỏ" cũng đã diễn ra với nhiều trải nghiệm ý nghĩa, giúp các em thiếu nhi có thêm cơ hội kết bạn, thể hiện bản thân, phát triển tinh thần đoàn kết...

Bên cạnh đó, nhiều suất học bổng đã tiếp bước học sinh khó khăn trước thềm năm học mới; cùng 500 cuốn sách trao tặng Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài góp phần tạo dựng không gian đọc, khuyến khích thói quen đọc sách và mở rộng thế giới tri thức cho học sinh.

Song song là nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công dịp 27.7: tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà đến các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách; nấu "Bữa cơm tri ân"; trao tặng bộ bàn ghế đá tại Địa chỉ đỏ Ngục Tà Lài; chương trình văn hóa, văn nghệ "Khúc tráng ca bất tử"…

Ngoài ra, các đội hình sinh viên tình nguyện cũng tham gia các hoạt động "Bình dân học vụ số", "Mùa hè số", góp phần đồng hành cùng địa phương trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cộng đồng.