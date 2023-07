Mạng xã hội cũng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 28.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc P.Thanh Vinh (TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Các đại biểu dự ngày hội TRẦN HẢI

Dự ngày hội có thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hồ Đại Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cùng các lãnh đạo Đảng ủy, UBND TX.Phú Thọ và lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, nhân dân trên địa bàn phường.

Làm tốt công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Báo cáo tại ngày hội, đại úy Vũ Anh Tuấn, Trưởng công an P.Thanh Vinh, cho hay trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc P.Thanh Vinh đã làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng kịp thời nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, qua đó dự báo và tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuấn phát biểu tại ngày hội TRẦN HẢI

Theo đại úy Vũ Anh Tuấn, nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn là đã xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự với phương châm "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải", phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn cơ sở.

Ban Chỉ đạo đã thành lập 3 ban an ninh trật tự, 51 tổ tự quản và 42 nhóm mạng xã hội Zalo an ninh... thu hút trên 3.000 thành viên tham gia, phát huy tốt công tác cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Ban Chỉ đạo cũng xây dựng mô hình camera an ninh tại các vị trí trọng điểm về an ninh trật tự, màn hình theo dõi đặt tại trụ sở công an phường...

Đại úy Tuấn cho hay, năm 2023, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và mô hình cựu chiến binh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng 1 điểm chữa cháy công cộng; 10 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TRẦN HẢI

"Nhìn chung các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đồng thời, giúp lực lượng công an nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở", đại úy Tuấn cho hay.

Tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách toàn diện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương của UBND tỉnh Phú Thọ; quan tâm đến chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng công an và các tổ chức làm công tác an ninh trật tự cơ sở.

Thứ trưởng Tuyến đề nghị các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Phú Thọ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc.

Bộ Công an tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo TRẦN HẢI

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao tặng bằng khen, trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 1 tập thể, 9 cá nhân; tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn P.Thanh Vinh.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng tặng bằng khen cho 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.