Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1

Từ ngày 16 - 30.1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 đoàn đại biểu, phóng viên đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng đặc khu Côn Đảo nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.
Thực hiện nhiệm vụ này, Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 01 chở đoàn công tác số 1 thăm các nhà giàn DK1/15, DK1/11, DK1/14, DK1/12 và DK1/10; các tàu trực và cơ quan dân chính Đảng và lực lượng vũ trang ở đặc khu Côn Đảo; tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác số 2 thăm và chúc tết các nhà giàn DK1/9, DK 1/20 và DK1/21 (cụm Ba Kè); nhà giàn DK1/19, DK1/8 (cụm Quế Đường); nhà giàn DK1/7 (cụm Huyền Trân); nhà giàn DK1/16, DK1/18, DK1/17 và DK1/2 (cụm Phúc Tần) và các tàu trực.
Hai con tàu mang theo nhu yếu phẩm, quà tết của 17 tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Những phần quà thấm đẫm tình hậu phương, là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ vững tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
PV Thanh Niên tham gia đoàn công tác số 2, sau 15 ngày đoàn đã thăm và chúc tết 4 nhà giàn cùng 1 tàu trực. Các nhà giàn, tàu trực còn lại, do điều kiện thời tiết, đoàn công tác đã vận chuyển quà bằng xuồng máy đến những người lính hải quân đang làm nhiệm vụ.
