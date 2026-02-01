Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1

Thực hiện nhiệm vụ này, Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 01 chở đoàn công tác số 1 thăm các nhà giàn DK1/15, DK1/11, DK1/14, DK1/12 và DK1/10; các tàu trực và cơ quan dân chính Đảng và lực lượng vũ trang ở đặc khu Côn Đảo; tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác số 2 thăm và chúc tết các nhà giàn DK1/9, DK 1/20 và DK1/21 (cụm Ba Kè); nhà giàn DK1/19, DK1/8 (cụm Quế Đường); nhà giàn DK1/7 (cụm Huyền Trân); nhà giàn DK1/16, DK1/18, DK1/17 và DK1/2 (cụm Phúc Tần) và các tàu trực.

Hai con tàu mang theo nhu yếu phẩm, quà tết của 17 tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Những phần quà thấm đẫm tình hậu phương, là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ vững tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

PV Thanh Niên tham gia đoàn công tác số 2, sau 15 ngày đoàn đã thăm và chúc tết 4 nhà giàn cùng 1 tàu trực. Các nhà giàn, tàu trực còn lại, do điều kiện thời tiết, đoàn công tác đã vận chuyển quà bằng xuồng máy đến những người lính hải quân đang làm nhiệm vụ.

Tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác đến các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Quà tết được các chiến sĩ tàu Trường Sa 19 chở bằng xuồng máy đến các nhà giàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 sửa soạn, trang trí bàn thờ Bác Hồ đón năm mới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/19 vui mừng đón nhận những món quà tết, tình cảm của người dân cả nước gửi tặng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn công tác số 2 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các đại biểu chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực qua bộ đàm hay được gọi là “chúc tết qua loa” do thời tiết, sóng gió không đảm bảo an toàn cho đoàn lên trực tiếp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, biểu dương 2 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phóng viên Thanh Niên gửi tặng các ấn phẩm của báo đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 ẢNH: H.G

Tàu Trường Sa 19 và tàu trực 953 trên biển ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để lên được các nhà giàn chúc tết, các đại biểu phải đu dây để với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng để đảm bảo an toàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Việc vận chuyển, tiếp nhận quà tết từ đất liền đến các nhà giàn dù gặp những khó khăn do sóng to, gió lớn nhưng luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 2, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu trực 953 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Xuồng máy chở các đại biểu đến thăm nhà giàn DK1/17, những "pháo đài thép" chốt giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiến sĩ nhà giàn DK1/20 luôn tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 chào đón đoàn công tác số 2 do đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải Quân, Trưởng đoàn công tác số 2 đến thăm, chúc tết ẢNH: HOÀNG GIÁP

2 chiến sĩ trẻ nhà giàn DK1/20 vui mừng với món quà từ đất liền gửi tặng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chị Quỳnh Chi và 2 con gửi đoàn công tác số 2 quà cho chồng đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/20 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn công tác số 2 cùng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/20 đã có buổi chào cờ đặc biệt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1 luôn tập trung cao độ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện thuần thục các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại diện Hội Biển đảo VN tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/20 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn công tác số 2 vui hát ca với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các đại biểu hát vang bài hát Mùa xuân trên TP.HCM gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ qua bộ đàm từ tàu Trường Sa 19 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các phóng viên, nhà báo vui hát cùng các cán bộ, chiến sĩ tàu trực 953 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ tàu Trường Sa 19, đoàn công tác vẫy chào các cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP