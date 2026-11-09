Masan bắt tay Sojitz, mở rộng cơ hội đưa vonfram Việt Nam vào thị trường Nhật Bản

Theo Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Masan và Tập đoàn Sojitz, đối tác Nhật sẽ mua 5% cổ phần Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR) từ Công ty TNHH Masan Horizon - công ty con do Masan Group sở hữu 100% vốn. Việc mua lại cổ phần này được thực hiện với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet vào MSR.

Sojitz đồng thời sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối các sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản, qua đó giúp MSR mở rộng khả năng tiếp cận thị trường này. Đây là bước thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông của MSR, tiếp nối khoản đầu tư của The Elmet Group Co., đối tác chiến lược đến từ Mỹ đã hoàn tất vào ngày 1.10 vừa qua. Các bên đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) ẢNH: MSR

Sojitz sẽ phát triển thị trường cho các sản phẩm vonfram của MSR tại Nhật Bản, hướng tới khách hàng trong các ngành bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim cứng và hóa chất. Hợp tác này giúp MSR mở rộng vị thế chiến lược tại thị trường Nhật Bản, bổ trợ cho quan hệ hợp tác với Elmet tại Hoa Kỳ, đồng thời nâng cao khả năng dự báo doanh thu dài hạn, mang lại triển vọng kinh doanh rõ ràng hơn cho các cổ đông MSR.

MSR là một trong số ít nhà sản xuất vonfram trên thế giới được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đồng thời công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cung ứng. Lợi thế của MSR được xây dựng từ quan hệ khách hàng lâu dài, nguồn tài nguyên bền vững tại mỏ Núi Pháo và nhà máy tinh luyện tại Thái Nguyên, nơi chế biến cả tinh quặng từ Núi Pháo và nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài. Các sản phẩm vonfram và florit của MSR phục vụ nhiều ứng dụng công nghệ cao, từ sản xuất vonfram hexaflorua (WF₆) dùng trong chế tạo chip logic và chip nhớ tiên tiến, vật liệu bia phún xạ, đến hợp kim cứng phục vụ gia công cơ khí chính xác.

Để trở thành nhà cung cấp cho những ngành công nghiệp này, doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, thường kéo dài nhiều năm. Đây là lợi thế không dễ có được và cũng là lý do các khách hàng, dù có thể lựa chọn những nguồn cung vonfram khác, vẫn quyết định đầu tư vào MSR, đồng thời ký kết các hợp đồng cung ứng và phân phối dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất.

Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu ẢNH: MSR

Chương trình hướng tới việc củng cố quan hệ hợp tác dài hạn với các khách hàng và ngành công nghiệp đã công nhận chất lượng sản phẩm của MSR, đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức đáp ứng tiêu chí lựa chọn, có định hướng đầu tư dài hạn, trước khi công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2027.

Các giao dịch trong chương trình được đàm phán trực tiếp với những nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, có định hướng đầu tư dài hạn. Masan Group sẽ tiếp tục là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại MSR. Trong 9 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 4.350 tỉ đồng, tương đương khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.