Mất cơ âm thầm ở dân văn phòng: Nguyên nhân và cách khắc phục

Điều đáng chú ý là mất cơ không phải lúc nào cũng đi kèm với sụt cân. Trên thực tế, nhiều nhân viên văn phòng vẫn giữ nguyên cân nặng, thậm chí tăng cân. Nguyên nhân là do tích tụ mỡ thừa, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Đau cổ vai gáy, đau lưng hoặc cảm giác cứng cơ kéo dài có thể do các nhóm cơ nâng đỡ cột sống bị suy yếu ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Đặc thù của công việc văn phòng là phải ngồi trong thời gian dài. Nhiều người bắt đầu làm việc từ sáng đến chiều với rất ít khoảng thời gian đứng dậy đi lại. Khi cơ thể duy trì tư thế ngồi liên tục, các nhóm cơ lớn như cơ đùi, cơ mông, cơ bụng và cơ lưng gần như không được vận động đúng mức.

Về lâu dài, thiếu vận động khiến cơ thể giảm khả năng duy trì và phát triển khối cơ. Nếu các nhóm cơ không được kích thích thường xuyên, quá trình tổng hợp protein cơ sẽ suy giảm, dẫn đến hiện tượng teo cơ hoặc mất cơ dần dần.

Mất cơ thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện khi tình trạng đã kéo dài trong nhiều năm.

Một trong những dấu hiệu phổ biến là cảm giác mau mệt khi vận động. Những hoạt động trước đây từng rất dễ dàng như leo cầu thang, đi bộ quãng đường dài hoặc mang vật nặng nay trở nên khó khăn hơn. Một số người còn nhận thấy cơ thể thiếu sức sống, thường xuyên uể oải dù ngủ đủ giấc.

Ngoài ra, đau cổ vai gáy, đau lưng hoặc cảm giác cứng cơ kéo dài cũng có thể do các nhóm cơ nâng đỡ cột sống bị suy yếu. Khi cơ bắp không đủ khỏe để nâng đỡ cơ thể, áp lực sẽ dồn nhiều hơn lên các khớp và dây chằng, từ đó làm tăng nguy cơ đau nhức, bác sĩ Dan Albright, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tại phòng khám Raleigh Orthopaedic Clinic (Mỹ), cho biết.

Một dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua là vòng bụng ngày càng lớn trong khi tay chân không thay đổi nhiều, thậm chí nhỏ hơn trước. Điều này có thể phản ánh tình trạng giảm khối cơ đi kèm với tăng tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ bụng.

May mắn là rủi ro mất cơ bắp hoàn toàn có thể được giảm thiểu. Trước hết, cần hạn chế ngồi liên tục trong nhiều giờ. Mỗi 30 - 60 phút làm việc, nên đứng dậy đi lại vài phút, thực hiện các động tác giãn cơ hoặc đi lấy nước. Những khoảng vận động ngắn này giúp kích hoạt cơ bắp và giảm tác động của ngồi lâu.

Bên cạnh đó, tập luyện sức mạnh là biện pháp hiệu quả nhất để duy trì khối lượng cơ. Các bài tập như squat, hít đất, tập với dây kháng lực, kéo xà hay nâng tạ đều sẽ giúp cơ bắp khỏe hơn. Không nhất thiết phải tập quá nặng, điều quan trọng là duy trì đều đặn mỗi tuần, theo Everyday Health.