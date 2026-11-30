Thời gian gần đây, mỗi lần đi qua đoạn kênh Bến Cát - Rạch Nước Lên, trên đường Tây Lân nối với đường liên ấp 1 - 2 - 3 (P.Bình Tân và xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), chúng tôi thấy tình trạng rác và cây cỏ từ các nơi trôi về, ứ đọng dày đặc trên mặt kênh, gây ô nhiễm trầm trọng và làm mất mỹ quan đô thị.

Rác thải đủ loại nổi lềnh bềnh, ứ đọng ngày càng nhiều, nhất là dưới các trụ cầu và hai bên bờ kênh. Dòng nước đổi sang màu đen, xuất hiện nhiều váng dầu và nổi bọt khí.

Rác ứ đọng trên dòng kênh Bến Cát - Rạch Nước Lên Ảnh: NGỌC QUỲNH

Theo ghi nhận, kênh này là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả ở khu vực xung quanh đổ về. Do rác thải tích tụ lâu ngày trong cống ở các khu dân cư nên khi có mưa lớn, nước thải cuốn theo rác đổ vào kênh, dẫn đến tình trạng trên. Do rác thải ứ đọng nên phát sinh ruồi, muỗi, có nguy cơ gây mầm bệnh. Khi trời nắng, hoặc khi nước ròng là dòng kênh đen đặc lại, có gió thổi qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc.

Người dân sinh sống dọc tuyến kênh mong mỏi cơ quan chức năng sớm kiểm tra, tổ chức vớt rác, cỏ cây; đồng thời có biện pháp xử lý nguồn nước ô nhiễm, khơi thông dòng chảy và cải thiện môi trường.